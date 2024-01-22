Это вопрос безопасности Польши — Туск о своем визите в Киев

Для меня очень важно построить ощущение, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом. Я также здесь, в Киеве, ради безопасности Польши. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности всего свободного мира и Польши.