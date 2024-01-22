Это вопрос безопасности Польши — Туск о своем визите в Киев
Фото: Getty Images
Для меня очень важно построить ощущение, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом. Я также здесь, в Киеве, ради безопасности Польши. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности всего свободного мира и Польши.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: безопасность, война, киев, Польша, туск;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Это вопрос безопасности Польши — Туск о своем визите в Киев»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 11:20;
Корреспондент Дональд Туск, премьер-министр Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для меня очень важно построить ощущение, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со…".