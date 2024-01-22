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Это вопрос безопасности Польши — Туск о своем визите в Киев

Мир 11:20   22.01.2024
Дональд Туск
премьер-министр Польши
Это вопрос безопасности Польши — Туск о своем визите в Киев Фото: Getty Images

Для меня очень важно построить ощущение, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом. Я также здесь, в Киеве, ради безопасности Польши. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности всего свободного мира и Польши.

Автор: Дональд Туск, премьер-министр Польши
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Дональд Туск, премьер-министр Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для меня очень важно построить ощущение, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со…".