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В ЕС признали угрозу РФ, Польша готовится к войне с РФ

Мир 15:56   06.02.2024
Оксана Якушко
В ЕС признали угрозу РФ, Польша готовится к войне с РФ

Швеция и Норвегия призвали своих граждан готовиться к войне с РФ, министр обороны Германии Борис Писториус говорит о возможной войне с РФ «через пять-восемь лет». А Дания ожидает, что российская военная сила против стран НАТО будет «весьма вероятной», пишет BILD. 

Министру обороны Польши и вице-премьеру Владиславу Косиняку-Камышу в интервью задали вопрос, считает ли он возможным военное поражение Украины и прямое нападение на Польшу со стороны РФ.

Консервативный политик ответил: «Я предугадываю каждый сценарий и наиболее серьезно отношусь к худшему. Это работа министра обороны в той ситуации, в которой мы находимся сегодня».

Он прямо подчеркнул, что это не просто слова и что он весьма внимательно их обдумал. Его министерство уже начало конкретные подготовительные шаги.

Масштабные закупки оружия очень важны, но не менее серьезно необходимо относиться и к индивидуальному снаряжению каждого солдата.

Польша будет играть очень важную роль в общей защите Евросоюза, это знает и Комиссия ЕС, сказал министр.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 15:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Швеция и Норвегия призвали своих граждан готовиться к войне с РФ, министр обороны Германии Борис Писториус говорит о возможной войне с РФ «через пять-восемь лет». А Дания ожидает, что российская военная сила против стран НАТО будет «весьма вероятной», пишет BILD. ".