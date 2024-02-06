В ЕС признали угрозу РФ, Польша готовится к войне с РФ

Швеция и Норвегия призвали своих граждан готовиться к войне с РФ, министр обороны Германии Борис Писториус говорит о возможной войне с РФ «через пять-восемь лет». А Дания ожидает, что российская военная сила против стран НАТО будет «весьма вероятной», пишет BILD.

Министру обороны Польши и вице-премьеру Владиславу Косиняку-Камышу в интервью задали вопрос, считает ли он возможным военное поражение Украины и прямое нападение на Польшу со стороны РФ.

Консервативный политик ответил: «Я предугадываю каждый сценарий и наиболее серьезно отношусь к худшему. Это работа министра обороны в той ситуации, в которой мы находимся сегодня».

Он прямо подчеркнул, что это не просто слова и что он весьма внимательно их обдумал. Его министерство уже начало конкретные подготовительные шаги.

Масштабные закупки оружия очень важны, но не менее серьезно необходимо относиться и к индивидуальному снаряжению каждого солдата.

Польша будет играть очень важную роль в общей защите Евросоюза, это знает и Комиссия ЕС, сказал министр.