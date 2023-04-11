Винтовки, пулеметы и патроны: Канада объявила о военной помощи Украине

Канада передаст Украине пулеметы, тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности», — отметила Ананд в своем Twitter.

Она уточнила, что речь идет о дополнительной военной помощи Украине от компании Colt Canada.

Nous venons d’annoncer une aide militaire supplémentaire pour l’Ukraine, provenant de Colt Canada. Nous envoyons 21 000 fusils d’assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2,4 M de munitions. Ces armes soutiendront la lutte de l’Ukraine pour se défendre, ainsi que nos valeurs communes. pic.twitter.com/0WkCE5x6dO — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 11, 2023

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