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Винтовки, пулеметы и патроны: Канада объявила о военной помощи Украине

Мир 21:11   11.04.2023
Елена Нагорная
Винтовки, пулеметы и патроны: Канада объявила о военной помощи Украине Фото: Анита Ананд

Канада передаст Украине пулеметы, тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности», — отметила Ананд в своем Twitter.

Она уточнила, что речь идет о дополнительной военной помощи Украине от компании Colt Canada.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 21:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Канада передаст Украине пулеметы, тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.".