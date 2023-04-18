Германия передала Украине систему ПВО Patriot и не только
В течение последней недели Германия передала Украине систему ПВО Patriot и ракеты к ней. Также наша страна получила 16 грузовиков Zetros и две машины пограничной охраны.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
“Германия поддерживает Украину, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают из поставок федеральных вооруженных сил и из поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства для наращивания потенциала безопасности”, — говорится в публикации.
Читайте также: Винтовки, пулеметы и патроны: Канада объявила о военной помощи Украине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Германия передала Украине систему ПВО Patriot и не только»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 22:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последней недели Германия передала Украине систему ПВО Patriot и ракеты к ней. Также наша страна получила 16 грузовиков Zetros и две машины пограничной охраны.".