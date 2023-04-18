Германия передала Украине систему ПВО Patriot и не только

В течение последней недели Германия передала Украине систему ПВО Patriot и ракеты к ней. Также наша страна получила 16 грузовиков Zetros и две машины пограничной охраны.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

“Германия поддерживает Украину, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают из поставок федеральных вооруженных сил и из поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства для наращивания потенциала безопасности”, — говорится в публикации.