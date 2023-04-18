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Германия передала Украине систему ПВО Patriot и не только

Мир 22:24   18.04.2023
Елена Нагорная
Германия передала Украине систему ПВО Patriot и не только

В течение последней недели Германия передала Украине систему ПВО Patriot и ракеты к ней. Также наша страна получила 16 грузовиков Zetros и две машины пограничной охраны.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

“Германия поддерживает Украину, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают из поставок федеральных вооруженных сил и из поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства для наращивания потенциала безопасности”, — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 22:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последней недели Германия передала Украине систему ПВО Patriot и ракеты к ней. Также наша страна получила 16 грузовиков Zetros и две машины пограничной охраны.".