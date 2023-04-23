Известно, когда в Украину прибудут испанские танки Leopard 2

Шесть танков Leopard 2 покинули испанский портовый город Сантандер и направляются в Украину.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает CNN.

По ее словам, путь по морю займет от пяти до шести дней.

«Через шесть дней, проезжая через другую страну, они будут в Украине», — сказала она.

На прошлой неделе Роблес заявила, что еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к нынешним шести будут отправлены в Украину после ремонта «как можно скорее».

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