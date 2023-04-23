Известно, когда в Украину прибудут испанские танки Leopard 2
Фото: Juan Medina/Reuters
Шесть танков Leopard 2 покинули испанский портовый город Сантандер и направляются в Украину.
Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает CNN.
По ее словам, путь по морю займет от пяти до шести дней.
«Через шесть дней, проезжая через другую страну, они будут в Украине», — сказала она.
На прошлой неделе Роблес заявила, что еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к нынешним шести будут отправлены в Украину после ремонта «как можно скорее».
Читайте также: Германия передала Украине систему ПВО Patriot и не только
Новости по теме:
Вы читали новость: «Известно, когда в Украину прибудут испанские танки Leopard 2»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 12:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть танков Leopard 2 покинули испанский портовый город Сантандер и направляются в Украину.".