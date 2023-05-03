США выделяют новую военную помощь Украине на 300 миллионов. Что входит в пакет
Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.
Украина получит дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства.
Так, пакет включает в себя:
— Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
— 155-мм гаубицы;
— 155-мм артиллерийские выстрелы;
— 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные выстрелы;
— ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
— системы противотанкового вооружения АТ-4 и Carl Gustaf;
— авиационные ракеты Hydra-70;
— стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
— подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
— грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
— контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
— запчасти и другое полевое оборудование.
Это помощь является уже 37-й, начиная с августа 2021 года.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.".