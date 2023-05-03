США выделяют новую военную помощь Украине на 300 миллионов. Что входит в пакет

Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.

Украина получит дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства.

Так, пакет включает в себя:

— Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

— 155-мм гаубицы;

— 155-мм артиллерийские выстрелы;

— 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные выстрелы;

— ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

— системы противотанкового вооружения АТ-4 и Carl Gustaf;

— авиационные ракеты Hydra-70;

— стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

— подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

— грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

— контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

— запчасти и другое полевое оборудование.

Это помощь является уже 37-й, начиная с августа 2021 года.