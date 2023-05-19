Свитан: «Никто не будет готовить летчиков, если не собираются давать самолеты»

Летчиков и самолеты готовят ко второй части военной освободительной кампании – к отсечению Донбасса от россиян и уничтожению на его территории российских военных объектов, — которая стартует, вероятно, осенью, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

В зависимости от возможностей наших партнеров, будет или одна бригада из 40 самолетов, или две бригады, предполагает Свитан.

«Летный состав – пилотов – можно подготовить за 3 месяца. Чуть дольше будут учить технический состав. К концу лета – к началу осени мы можем получить около полусотни самолетов F-16. Наши партнеры нам помогут уже на втором этапе наступления – на отсечении Донбасса от россиян и уничтожении на его территории российских военных объектов ближе к осени. По некоторым позициям на Донбассе можно двигаться и в дожди, потому что там очень много дорог с твердым покрытием агломерации. Донецкая агломерация начинается грубо от Авдеевки – Марьинки и через Донецк уходит чуть ли не до Шахтерска. Там большая сеть дорог с твердым покрытием, на технике можно там двигаться и осенью, потому мы, скорее всего, оставили Донбасс на второй этап наступательных действий после зачистки Крыма», — прогнозирует Свитан.

Именно для этого президент Владимир Зеленский обратился с запросами к нашим союзникам – самолеты и ракеты дальнего поражения, и достаточное количество боеприпасов и техники.

«И уже открытые двери европейских стран для подготовки наших летчиков как раз об этом говорят – никто не будет готовить наших летчиков, если не собираются давать самолеты».