Як військові ЗСУ готуються звільняти Донецьк і Луганськ (відео)
Військові ЗСУ відпрацьовують тактику міського бою в покинутому готелі. Це найнебезпечніший момент у міських боях. Один хибний крок може стати останнім, розповідає Deutsche Welle.
«Один заходить. За ним – другий», – каже військовим під час тренування інструктор Юрій Нечипоренко.
Ці солдати – щойно повернулися з передової. Але замість відпочинку вони тренуються щодня по 4-5 годин.
«Нам заходити в Донецьк і Луганськ, нам треба штурмувати кожну будівлю. А там колаборанти, диверсанти, ДРГ, регулярні війська, ЧВК, «ЛНР», «ДНР». Їх викорінювати треба буде з будинків, а не з полів. І правильний підхід – це дуже важливо. Якщо ми не будемо відпрацьовувати і будемо йти пробоєм, як вони це роблять, то, вибачте, у нас немає стількох людей, щоб ми могли так ризикувати. Росіяни готові лишати сотні своїх біля кожного будинку, а ми не готові лишити жодного», – зазначає інструктор Юрій Нечипоренко.
Торік Юрій був поранений, його найкращий друг загинув у нього на очах. Тепер Юрій навчає виживати інших.
Священик з Харкова Віктор Маринчак чи не щодня проводжає в останню путь загиблих захисників. Багатьох із них він знав особисто.
«Нам потрібна Перемога. Нам не мир потрібний. Бо якщо не буде перемоги, і миру не буде. А буде рабство», – каже Маринчак.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 17:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові ЗСУ відпрацьовують тактику міського бою в покинутому готелі. Це найнебезпечніший момент у міських боях. Один хибний крок може стати останнім, розповідає Deutsche Welle.".