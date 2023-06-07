Як військові ЗСУ готуються звільняти Донецьк і Луганськ (відео)

Військові ЗСУ відпрацьовують тактику міського бою в покинутому готелі. Це найнебезпечніший момент у міських боях. Один хибний крок може стати останнім, розповідає Deutsche Welle.

«Один заходить. За ним – другий», – каже військовим під час тренування інструктор Юрій Нечипоренко.

Ці солдати – щойно повернулися з передової. Але замість відпочинку вони тренуються щодня по 4-5 годин.

«Нам заходити в Донецьк і Луганськ, нам треба штурмувати кожну будівлю. А там колаборанти, диверсанти, ДРГ, регулярні війська, ЧВК, «ЛНР», «ДНР». Їх викорінювати треба буде з будинків, а не з полів. І правильний підхід – це дуже важливо. Якщо ми не будемо відпрацьовувати і будемо йти пробоєм, як вони це роблять, то, вибачте, у нас немає стількох людей, щоб ми могли так ризикувати. Росіяни готові лишати сотні своїх біля кожного будинку, а ми не готові лишити жодного», – зазначає інструктор Юрій Нечипоренко.

Торік Юрій був поранений, його найкращий друг загинув у нього на очах. Тепер Юрій навчає виживати інших.

Священик з Харкова Віктор Маринчак чи не щодня проводжає в останню путь загиблих захисників. Багатьох із них він знав особисто.

«Нам потрібна Перемога. Нам не мир потрібний. Бо якщо не буде перемоги, і миру не буде. А буде рабство», – каже Маринчак.