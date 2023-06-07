Как военные ВСУ готовятся освобождать Донецк и Луганск (видео)

Военные ВСУ отрабатывают тактику городского боя в заброшенной гостинице. Это самый опасный момент в городских боях. Один ложный шаг может стать последним, рассказывает Deutsche Welle.

«Один заходит. За ним – второй», — говорит военным во время тренировки инструктор Юрий Нечипоренко.

Эти солдаты только что вернулись с передовой. Но вместо отдыха они тренируются каждый день по 4-5 часов.

«Нам заходить в Донецк и Луганск, нам нужно штурмовать каждое здание. А там коллаборанты, диверсанты, ДРГ, регулярные войска, ЧВК, «ЛНР», «ДНР». Их искоренять нужно будет из домов, а не с полей. И правильный подход – это очень важно. Если мы не будем отрабатывать и будем идти напролом, как они это делают, то, простите, у нас нет стольких людей, чтобы мы могли рисковать ими. Россияне готовы оставлять сотни своих у каждого дома, а мы не готовы оставить ни одного», – отмечает инструктор Юрий Нечипоренко.

В прошлом году Юрий был ранен, его лучший друг погиб у него на глазах. Теперь Юрий учит выживать других.

Священник из Харькова Виктор Маринчак ежедневно провожает в последний путь погибших защитников.

Многих из них он знал лично.

«Нам нужна победа. Нам не мир нужен. Ибо, если не будет победы, и мира не будет. А будет рабство», – говорит Маринчак.