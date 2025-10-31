Чоловік міг захопити землю та організувати стоянку в Немишлянському районі
За даними ГУ Нацполіції України у Харківській області, фігурант без необхідних документів зайняв земельну ділянку в Немишлянському районі.
“Поліцією встановлено, що 41-річний місцевий мешканець самовільно здійснив будівництво паркану по периметру земельної ділянки, загальною площею 0,4163 гектара та став використовувати її для стоянки легкових та великогабаритних транспортних засобів“, – пишуть у поліції.
Це тривало з травня 2023 року до червня 2025 року, уточнили правоохоронці. У результаті – територіальній громаді Харкова завдана значна шкода.
“Днями слідчі відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво)ККУ“, – зазначили копи.
Наразі чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі до двох до чотирьох років.
