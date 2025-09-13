Фиктивная инвалидность: на Харьковщине нашли посредника, искавшего клиентов
Полиция заявила, что разоблачила очередного участника «коррупционной схемы по оформлению фиктивной инвалидности» на Харьковщине.
О подозрении сообщили 54-летнему мужчине, который, как считают следователи, искал «клиентов» для оформления медицинских справок.
«Ранее правоохранители задокументировали преступную деятельность врача Близнюковского медицинского учреждения. С июня 2022-го по апрель 2024-го 36-летняя женщина подделывала медицинские документы с диагнозами «пациентов» и направляла их на рассмотрение экспертной комиссии для определения группы инвалидности. За указанные действия она получала от 3000 до 10 000 гривен. В апреле 2025 года материалы уголовного производства по обвинительному акту были направлены в Лозовский горрайонный суд», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Новый подозреваемый в этом деле, по оценке следователей, действовал в сговоре с обвиняемой.
«Он нашел «клиентку» для оформления фиктивной инвалидности. За это он получил 3500 долларов», — утверждают в полиции.
Мужчину подозревают в подкупе и подделке документов. За это он может «сесть» на пять лет.
Ранее СБУ заявляла, что разоблачила члена экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности — структуры, которая пришла на смену МСЭК. 41-летнего хирурга подозревают в торговле справками о фиктивной инвалидности.
Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 21:52
