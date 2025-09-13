Live
  • Сб 13.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Фіктивна інвалідність: на Харківщині знайшли посередника, який шукав клієнтів

Суспільство 21:52   13.09.2025
Оксана Горун
Фіктивна інвалідність: на Харківщині знайшли посередника, який шукав клієнтів

Поліція заявила, що викрила чергового учасника “корупційної схеми оформлення фіктивної інвалідності” на Харківщині.

Про підозру повідомили 54-річному чоловіку, який, як вважають слідчі, шукав “клієнтів” для оформлення медичних довідок.

“Раніше правоохоронці задокументували злочинну діяльність лікарки Близнюківської медичної установи. З червня 2022 року по квітень 2024 року 36-річна жінка підроблювала медичні документи з діагнозами “пацієнтів” та направляла їх на розгляд експертної комісії для визначення групи інвалідності. За вказані дії вона отримувала від 3000 до 10 000 гривень. У квітні 2025 року матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом були направлені до Лозівського міськрайонного суду”, — поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Новий підозрюваний у цій справі, за оцінкою слідчих, діяв у змові з обвинуваченою.

Читайте також: МСЕК по-новому: як у Харкові визначатимуть статус інвалідності у 2025-му

“Він знайшов “клієнтку” для оформлення фіктивної інвалідності. За це він отримав 3500 доларів США”, – стверджують у поліції.

Чоловіка підозрюють у підкупі та підробці документів. За це він може “сісти” на п’ять років.

Раніше СБУ заявляла, що викрила члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи – структури, яка прийшла на зміну МСЕК. 41-річного хірурга підозрюють у торгівлі довідками про фіктивну інвалідність.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Підлітка підозрюють у вбивстві в Харкові 39-річного чоловіка
Підлітка підозрюють у вбивстві в Харкові 39-річного чоловіка
13.09.2025, 20:55
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Попереду найважча зима Харкова: огляд фронту (відео)
Попереду найважча зима Харкова: огляд фронту (відео)
13.09.2025, 20:33
Фіктивна інвалідність: на Харківщині знайшли посередника, який шукав клієнтів
Фіктивна інвалідність: на Харківщині знайшли посередника, який шукав клієнтів
13.09.2025, 21:52
ЗС РФ завдали повторного удару по рятувальниках у Харківській області (фото)
ЗС РФ завдали повторного удару по рятувальниках у Харківській області (фото)
13.09.2025, 16:01
Чим годували принца Гаррі в Україні, розповів Клопотенко (відео)
Чим годували принца Гаррі в Україні, розповів Клопотенко (відео)
13.09.2025, 18:41

Новини за темою:

11:00
МСЕК зникла, а хабарі за фіктивну інвалідність залишилися – СБУ розкрила схему
15:04
Інвалідністю за $7000 торгували в Харкові
13:05
Підробив медичну виписку на своє ім’я: підозрюють мешканця Харківщини
19:43
Наречена для ухилянта: в Харкові попалася сваха, пропонуючи шлюб із розрахунку
13:20
Обіцяв оформити інвалідність за $1000: у Харкові підозрюють лікаря-кардіолога

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Фіктивна інвалідність: на Харківщині знайшли посередника, який шукав клієнтів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2025 в 21:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція заявила, що викрила чергового учасника “корупційної схеми оформлення фіктивної інвалідності” на Харківщині".