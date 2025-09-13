Фіктивна інвалідність: на Харківщині знайшли посередника, який шукав клієнтів
Поліція заявила, що викрила чергового учасника “корупційної схеми оформлення фіктивної інвалідності” на Харківщині.
Про підозру повідомили 54-річному чоловіку, який, як вважають слідчі, шукав “клієнтів” для оформлення медичних довідок.
“Раніше правоохоронці задокументували злочинну діяльність лікарки Близнюківської медичної установи. З червня 2022 року по квітень 2024 року 36-річна жінка підроблювала медичні документи з діагнозами “пацієнтів” та направляла їх на розгляд експертної комісії для визначення групи інвалідності. За вказані дії вона отримувала від 3000 до 10 000 гривень. У квітні 2025 року матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом були направлені до Лозівського міськрайонного суду”, — поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Новий підозрюваний у цій справі, за оцінкою слідчих, діяв у змові з обвинуваченою.
Читайте також: МСЕК по-новому: як у Харкові визначатимуть статус інвалідності у 2025-му
“Він знайшов “клієнтку” для оформлення фіктивної інвалідності. За це він отримав 3500 доларів США”, – стверджують у поліції.
Чоловіка підозрюють у підкупі та підробці документів. За це він може “сісти” на п’ять років.
Раніше СБУ заявляла, що викрила члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи – структури, яка прийшла на зміну МСЕК. 41-річного хірурга підозрюють у торгівлі довідками про фіктивну інвалідність.
