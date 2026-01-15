Live

Сбежала из медучреждения в Харькове: ребенка нашли в другом городе

Общество 16:11   15.01.2026
Виктория Яковенко
Сбежала из медучреждения в Харькове: ребенка нашли в другом городе Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковские правоохранители разыскали пропавшую несовершеннолетнюю, самовольно покинувшую медицинское учреждение.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 13 января получили сообщение об исчезновении несовершеннолетней, покинувшей детское медицинское учреждение в Слободском районе.

«Полицейские сразу начали розыскные меры. После получения информации о возможном местонахождении ребенка сотрудники полиции выехали по указанному направлению. В результате слаженных и оперативных действий полицейских несовершеннолетнюю разыскали в городе Берестин», — рассказали правоохранители.

С ребенком провели профилактическую беседу и вернули в медицинское учреждение для продолжения лечения.

Напомним, 14 января 36-летняя жительница Лозовского района сообщила на номер 102, что ее 16-летняя дочь накануне ушла из дома и не вернулась. В поисках девушки привлекли личный состав райотдела полиции и жителей громады, информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Она была в гостях у товарища в поселке Лимановка. Разыскиваемую вернули матери и провели профилактическую беседу.

Автор: Виктория Яковенко
