Сбежала из медучреждения в Харькове: ребенка нашли в другом городе
Харьковские правоохранители разыскали пропавшую несовершеннолетнюю, самовольно покинувшую медицинское учреждение.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 13 января получили сообщение об исчезновении несовершеннолетней, покинувшей детское медицинское учреждение в Слободском районе.
«Полицейские сразу начали розыскные меры. После получения информации о возможном местонахождении ребенка сотрудники полиции выехали по указанному направлению. В результате слаженных и оперативных действий полицейских несовершеннолетнюю разыскали в городе Берестин», — рассказали правоохранители.
С ребенком провели профилактическую беседу и вернули в медицинское учреждение для продолжения лечения.
Напомним, 14 января 36-летняя жительница Лозовского района сообщила на номер 102, что ее 16-летняя дочь накануне ушла из дома и не вернулась. В поисках девушки привлекли личный состав райотдела полиции и жителей громады, информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Она была в гостях у товарища в поселке Лимановка. Разыскиваемую вернули матери и провели профилактическую беседу.
Дата публикации материала: 15 января 2026 в 16:11