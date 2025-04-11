Кабмин выделил деньги на оплату коммуналки в медучреждениях Харьковщины
Харьковской области выделили дополнительные средства на оплату коммунальных услуг в медицинских учреждениях, сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Более 500 млн грн выделяем для Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей на оплату коммунальных услуг в медицинских учреждениях», — отметил премьер-министр.
В то же время, еще почти 1 млрд грн направят громадам с меньшими поступлениями от налога на доходы физических лиц, а также от платы за землю и единого налога.
Также правительство продлило до 31 октября поставки природного газа по режиму ПСО для предприятий теплоснабжения.
«Это означает сохранение льготных цен на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений. В конце марта правительство также продлило льготные цены на газ для населения. Соответственно, тарифы на тепло, горячую воду и газ будут и дальше без изменений. Субсидии на неотапливаемый сезон будут переназначены автоматически абсолютному большинству тех, кто их сейчас получает», — отметил Шмыгаль.
Читайте также: Миллиард гривен выделяет на ЖКХ Харькова Кабмин: как должны потратить деньги
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: Денис Шмыгаль, кабмин, комуналка, медучреждение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Кабмин выделил деньги на оплату коммуналки в медучреждениях Харьковщины»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковской области выделили дополнительные средства на оплату коммунальных услуг в медицинских учреждениях, сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.".