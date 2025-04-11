Кабмин выделил деньги на оплату коммуналки в медучреждениях Харьковщины

Харьковской области выделили дополнительные средства на оплату коммунальных услуг в медицинских учреждениях, сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Более 500 млн грн выделяем для Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей на оплату коммунальных услуг в медицинских учреждениях», — отметил премьер-министр.

В то же время, еще почти 1 млрд грн направят громадам с меньшими поступлениями от налога на доходы физических лиц, а также от платы за землю и единого налога.

Также правительство продлило до 31 октября поставки природного газа по режиму ПСО для предприятий теплоснабжения.

«Это означает сохранение льготных цен на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений. В конце марта правительство также продлило льготные цены на газ для населения. Соответственно, тарифы на тепло, горячую воду и газ будут и дальше без изменений. Субсидии на неотапливаемый сезон будут переназначены автоматически абсолютному большинству тех, кто их сейчас получает», — отметил Шмыгаль.