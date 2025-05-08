76% медучреждений повреждено на Харьковщине: сколько уже восстановили
В ХОВА сообщили статистику разрушений учреждений здравоохранения в результате полномасштабной войны на Харьковщине.
По данным заместителя начальника ХОВА Елены Логвиновой, в регионе повреждены или полностью разрушены 76% учреждений здравоохранения.
«Ужасны также цифры потерь среди гражданского населения: 96 погибших детей и 500 раненых, 2859 погибших и 6615 раненых взрослых», — отметила Логвинова во время конференции Глобальной инициативы по здравоохранению для Украины, состоявшейся в Праге.
Она также проинформировала о ситуации по восстановлению медучреждений в Харьковской области. Сообщается, что:
🔹 из 435 поврежденных объектов восстановлено уже 118.
🔹 Установлено 17 новых модульных амбулаторий вместо разрушенных.
🔹 Харьковская область первой в Украине внедрила проект мобильных аптечных пунктов и расширила его в 2025 году.
🔹 45 медучреждений области присоединились к экспериментальному проекту по расширению перечня безвозмездных медицинских услуг для ветеранов на первичном звене.
🔹 Регион лидирует по количеству заведений, заключивших договоры с НСЗУ о предоставлении стоматологической помощи отдельным категориям защитников Украины.
🔹 С начала этого года введен новый пакет медуслуг «Психосоциальная и психиатрическая помощь взрослым и детям, предоставляемым в центрах ментального (психического) здоровья и мобильными мультидисциплинарными командами». Харьковщина имеет наибольшее в Украине количество учреждений здравоохранения, которые предоставляют услуги по ментальному здоровью — 13. На сегодня сумма договоров составляет 36 миллионов гривен в год.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, медучреждение, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили статистику разрушений учреждений здравоохранения в результате полномасштабной войны на Харьковщине.".