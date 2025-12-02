“Журавлівський ліс – це дуже болюче питання” – речник Харківзеленбуду (відео)

Щоб розпочати повноцінне відновлення лісу на Журавлівці, який спочатку постраждав від кореневої губки, а згодом від пожежі, необхідно розчистити територію від сухостою, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.

“Журавлівський ліс – це дуже болюче питання, яке потребує такого виваженого підходу, аби відновити його правильно і не стикнутися з часом з тією ж ситуацією, – констатував Кравченко. – Тому зараз воно розглядається експертами, комісії збираються з екологів, з активістів, з ландшафтних дизайнерів для того, щоб запропонувати Харкову, містянам найкраще рішення щодо цього бору. Одне ми можемо сказати 100%, як наголошував наш міський голова, що там буде рекреаційна зона для усіх харків’ян, як того заслуговує місто”.

На питання, чи вже почалося повноцінне відновлення, Кравченко відповів, що ситуація там непроста.

“Спочатку треба прибрати це все, що залишилося. Там багато корчів залишилося, пнів, сухостою від пожежі, від “прильотів”. Так само працює бригада, яка зрізає дерева. Це єдина бригада на все місто. Вони мають виконувати заявки 1562, боротися з сухостоєм у районах. Вони приїздять, коли вільні, на Журавлівку, аби прибрати одне, два, три дерева – скільки встигнуть. Тому це дуже болючі питання”, – зазначив речник СКП “Харківзеленбуд”.

У вересні 2023 року біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Сковороди Юрій Бенгус пояснив, що великі сосни в Журавлівському лісі сохнуть не через те, що їх труять, а через кореневу губку, яка розвивається у хвойних монопосадках. До цього, навесні, працівники СКП «Харківзеленбуд» висаджували на території однорічні сосни (пожежа у вересні 2024 року їх не торкнулася). Щоб запобігти ураженню кореневою губкою молодняку, Бенгус запропонував висаджувати не лише хвойні, а й листяні дерева. З метою створити більш стійкий до хвороб змішаний ліс, у 2024 році він посіяв десятки тисяч жолудів. Цього серпня біолог поділився результатами: проросло до тисячі дубів.

“Я чув декілька думок щодо перспективи цих дерев на піщаних ґрунтах. Хтось каже плюс, хтось каже, що вони там рости не будуть. Ми прихильно ставимося до такої ініціативи. Якщо вони там зростатимуться, тільки додасть живопису цій ділянці, коли ми її відновимо”, – додав Кравченко.

Як повідомляв мер Ігор Терехов, відновлення лісу на Журавлівці є у Програмі розвитку та збереження зелених насаджень у Харкові на 2025-2030 роки, ухваленій на сесії міськради у червні.