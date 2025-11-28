Зелена алея незабаром з’явиться в одному з районів Харкова: що висаджують 📷
Сьогодні, 28 листопада, в Новобаварському районі на вулиці Академіка Богомольця комунальники висадили 14 кленів.
«Рослини заввишки чотири метри разом з грудою розмістили в підготовані лунки з чорноземом. В кореневу систему додали торф’яний субстрат з комплексними мінеральними добривами для успішної адаптації та зимівлі дерев на новому місці», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».
Комунальники підкреслили, що клени вирізняються досить швидким ростом та щільною кроною, що даватиме багато тіні влітку. Роботи з озеленення цієї ділянки триватимуть.
«Вже запланована посадка ще 17 кленів та 6 тополь. Тож досить швидко на Академіка Богомольця з’явиться затишна зелена алея з тінистими кронами», – розповіли в СКП.
Нагадаємо, осіння висадка декоративних дерев триває у Харкові. Ще 26 звичайних чи гостролистих кленів посадили на вулиці Максиміліанівській, що в центрі міста. Які види дерев висаджувати у Харкові, зокрема вздовж доріг, зеленбудівці обговорювали на нарадах з експертами. Один із них, ботанік Юрій Бенгус, раніше розповів МГ «Об’єктив», що від звичного гостролистого клена варто було б відмовитися, бо він уже не витримує харківську спеку — підсихає, втрачає листя або зовсім гине. Речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко вважає, що навпаки. За його словами, клен гостролистий – це те дерево, яке дуже гарно витримує урбаністичне навантаження урбаністичне.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дерева, клен, новини Харкова, СКП "Харківзеленбуд";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Зелена алея незабаром з’явиться в одному з районів Харкова: що висаджують 📷», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 13:38;