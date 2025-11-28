Зелена алея незабаром з’явиться в одному з районів Харкова: що висаджують 📷

Сьогодні, 28 листопада, в Новобаварському районі на вулиці Академіка Богомольця комунальники висадили 14 кленів.

«Рослини заввишки чотири метри разом з грудою розмістили в підготовані лунки з чорноземом. В кореневу систему додали торф’яний субстрат з комплексними мінеральними добривами для успішної адаптації та зимівлі дерев на новому місці», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».

Комунальники підкреслили, що клени вирізняються досить швидким ростом та щільною кроною, що даватиме багато тіні влітку. Роботи з озеленення цієї ділянки триватимуть.

«Вже запланована посадка ще 17 кленів та 6 тополь. Тож досить швидко на Академіка Богомольця з’явиться затишна зелена алея з тінистими кронами», – розповіли в СКП.

Нагадаємо, осіння висадка декоративних дерев триває у Харкові. Ще 26 звичайних чи гостролистих кленів посадили на вулиці Максиміліанівській, що в центрі міста. Які види дерев висаджувати у Харкові, зокрема вздовж доріг, зеленбудівці обговорювали на нарадах з експертами. Один із них, ботанік Юрій Бенгус, раніше розповів МГ «Об’єктив», що від звичного гостролистого клена варто було б відмовитися, бо він уже не витримує харківську спеку — підсихає, втрачає листя або зовсім гине. Речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко вважає, що навпаки. За його словами, клен гостролистий – це те дерево, яке дуже гарно витримує урбаністичне навантаження урбаністичне.