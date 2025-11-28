Live

Зеленая аллея скоро появится в одном из районов Харькова: что высаживают 📷

Общество 13:38   28.11.2025
Виктория Яковенко
Зеленая аллея скоро появится в одном из районов Харькова: что высаживают 📷 Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Сегодня, 28 ноября, в Новобаварском районе на  улице Академика Богомольца коммунальщики высадили 14 кленов.

«Растения высотой четыре метра вместе с грудой разместили в подготовленные лунки с черноземом. В корневую систему добавили торфяной субстрат с комплексными минеральными удобрениями для успешной адаптации и зимовки деревьев на новом месте», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики подчеркнули, что клены отличаются достаточно быстрым ростом и плотной кроной, что даст много тени летом. Работы по озеленению этого участка будут продолжаться.

«Уже запланирована посадка еще 17 кленов и 6 тополей. Так что довольно быстро на Академика Богомольца появится уютная зеленая аллея с тенистыми кронами», — рассказали в СКП.

клены высаживают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клены высаживают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клены высаживают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клены высаживают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, осенняя высадка декоративных деревьев продолжается в Харькове. Еще 26 обычных или остролистных кленов посадили на улице Максимилиановской в ​​центре города. Какие виды деревьев высаживать в Харькове, в частности, вдоль дорог, зеленстроевцы обсуждали на совещаниях с экспертами. Один из них, ботаник Юрий Бенгус, ранее рассказал МГ «Объектив», что от привычного остролистного клена стоило бы отказаться, потому что он уже не выдерживает харьковскую жару — подсыхает, теряет листву или совсем погибает. Пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко считает, что наоборот. По его словам, клен остролистный – это то дерево, которое очень хорошо выдерживает урбанистическую нагрузку.

Автор: Виктория Яковенко
