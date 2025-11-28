Зеленая аллея скоро появится в одном из районов Харькова: что высаживают 📷
Сегодня, 28 ноября, в Новобаварском районе на улице Академика Богомольца коммунальщики высадили 14 кленов.
«Растения высотой четыре метра вместе с грудой разместили в подготовленные лунки с черноземом. В корневую систему добавили торфяной субстрат с комплексными минеральными удобрениями для успешной адаптации и зимовки деревьев на новом месте», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».
Коммунальщики подчеркнули, что клены отличаются достаточно быстрым ростом и плотной кроной, что даст много тени летом. Работы по озеленению этого участка будут продолжаться.
«Уже запланирована посадка еще 17 кленов и 6 тополей. Так что довольно быстро на Академика Богомольца появится уютная зеленая аллея с тенистыми кронами», — рассказали в СКП.
Напомним, осенняя высадка декоративных деревьев продолжается в Харькове. Еще 26 обычных или остролистных кленов посадили на улице Максимилиановской в центре города. Какие виды деревьев высаживать в Харькове, в частности, вдоль дорог, зеленстроевцы обсуждали на совещаниях с экспертами. Один из них, ботаник Юрий Бенгус, ранее рассказал МГ «Объектив», что от привычного остролистного клена стоило бы отказаться, потому что он уже не выдерживает харьковскую жару — подсыхает, теряет листву или совсем погибает. Пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко считает, что наоборот. По его словам, клен остролистный – это то дерево, которое очень хорошо выдерживает урбанистическую нагрузку.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дерева, деревья, клен, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Зеленая аллея скоро появится в одном из районов Харькова: что высаживают 📷», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 13:38;