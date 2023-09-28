Загибель сосен на Журавлівці в Харкові: корені атакував гриб, що буде з лісом

Сосни у лісі на Журавлівці загинули через те, що їх уразила коренева губка, вважає викладач кафедри ботаніки Харківського педуніверситету Юрій Бенгус. Повалені дерева прибирають та вивозять, а на їхньому місці почали висаджувати нові сосни.

Гриб роз’їдає коріння сосни за п’ять років. Перші дерева, уражені кореневою губкою, Бенгус помітив ще два десятиліття тому. Масово ж сосни почали сохнути торік, розповів біолог виданню “Суспільне Харків”.

“Спори її літають у повітрі всюди. І там, де монокультура сосни, то рано чи пізно вона з’являється. І там, де є певні пошкодження. Певною мірою цьому сприяє витоптування, інші пошкодження ґрунту… Тільки вона вб’є одне дерево, воно тут же перекидається на кореневу систему інших дерев. Вони переплетені між собою, а тому коренева губка немає ніяких зупинок”, – пояснив Бенгус.

Працівники КП “Харківзеленбуд” цієї весни висадили в лісі на Журавлівці однорічну сосну, розповідає речник підприємства Олексій Комяков. Тоді ж мер Ігор Терехов зробив заяву: на цій ділянці не буде забудов, фахівці відновлюватимуть ліс. Комяков вважає, що дерева гинуть не лише від кореневої губки.

“Біля нас тут велика дорога. Дуже великий потік машин, особливо до повномасштабної війни, затори, вихлопні гази. Дуже багато факторів, окрім хвороби, яка була знайдена екологами”, – зазначає речник КП.

Щоб зупинити поширення губки, у лісі треба висаджувати інші культури дерев, каже Юрій Бенгус. З його слів, губка не переходить від сосни на інші рослини.

“Оскільки тут ґрунт збагачений кореневою губкою, то я маю надію, що дуби виживуть. У наших місцях дубові насадження або насадження з участі дуба — це найкраще рішення з точки оновлення природи”, – каже Бенгус.

За словами речника “Харківзеленбуду”, висадку інших культур на підприємстві поки не обговорювали. За місяць у лісі планують посадити ще 500 саджанців сосни.

“Про подальші плани ми вже дізнаємося ближче до весни. В першу чергу ми радимося з лісозахистом, екологами. Ми не завжди приймаємо рішення самі”, – каже Комяков.



Фото: “Суспільне Харків”