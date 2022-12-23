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У Харкові на Журавльовці рубають ліс на дрова для мешканців міста

Суспільство 14:27   23.12.2022
Оксана Якушко
У Харкові на Журавльовці рубають ліс на дрова для мешканців міста

У Харкові в районі Журавлівки робляють санітарну вирубку дерев, повідомила мерія міста.

243 дерева із санітарних причин підлягають вирубці у районі Журавлівки (біля ТРЦ «Караван»).

На їхньому місці навесні висадять нові рослини. Будівництво будівель там не планується, повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Сергій Кузьмін.

«І харків’яни зможуть гуляти у молодому сосновому лісі без нагадувань про бойові дії. Це рекреаційна зона, і за новим Генпланом міста Харкова у майбутньому там передбачено розмістити лише об’єкти для дозвілля громадян, у тому числі велодоріжки», – підкреслив Сергій Кузьмін.

Спиляні дерева підуть на дрова для потреб харків’ян.

Читайте також: Дров не вистачає: лісгосп на Харківщині просить дозволити масштабну вирубку

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 14:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в районі Журавлівки робляють санітарну вирубку дерев, повідомила мерія міста.".