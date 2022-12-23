У Харкові на Журавльовці рубають ліс на дрова для мешканців міста
У Харкові в районі Журавлівки робляють санітарну вирубку дерев, повідомила мерія міста.
243 дерева із санітарних причин підлягають вирубці у районі Журавлівки (біля ТРЦ «Караван»).
На їхньому місці навесні висадять нові рослини. Будівництво будівель там не планується, повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Сергій Кузьмін.
«І харків’яни зможуть гуляти у молодому сосновому лісі без нагадувань про бойові дії. Це рекреаційна зона, і за новим Генпланом міста Харкова у майбутньому там передбачено розмістити лише об’єкти для дозвілля громадян, у тому числі велодоріжки», – підкреслив Сергій Кузьмін.
Спиляні дерева підуть на дрова для потреб харків’ян.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 14:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в районі Журавлівки робляють санітарну вирубку дерев, повідомила мерія міста.".