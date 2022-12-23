В Харькове на Журавлевке рубят лес на дрова для жителей города

В Харькове в районе Журавлевки производят санитарную вырубку деревьев, сообщила мэрия города.

243 дерева по санитарным причинам подлежат вырубке в районе Журавловки (возле ТРЦ «Караван»).

На их месте весной высадят новые растения. Строительство построек там не планируется, сообщил заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Сергей Кузьмин.

«И харьковчане смогут гулять в молодом сосновом лесу без напоминаний о боевых действиях. Это рекреационная зона, и по новому Генплану города Харькова в будущем там предусмотрено разместить только досуговые объекты граждан, в том числе велодорожки», — подчеркнул Сергей Кузьмин.

Спиленные деревья пойдут на дрова для нужд харьковчан.