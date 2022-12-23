В Харькове на Журавлевке рубят лес на дрова для жителей города
В Харькове в районе Журавлевки производят санитарную вырубку деревьев, сообщила мэрия города.
243 дерева по санитарным причинам подлежат вырубке в районе Журавловки (возле ТРЦ «Караван»).
На их месте весной высадят новые растения. Строительство построек там не планируется, сообщил заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Сергей Кузьмин.
«И харьковчане смогут гулять в молодом сосновом лесу без напоминаний о боевых действиях. Это рекреационная зона, и по новому Генплану города Харькова в будущем там предусмотрено разместить только досуговые объекты граждан, в том числе велодорожки», — подчеркнул Сергей Кузьмин.
Спиленные деревья пойдут на дрова для нужд харьковчан.
Читайте также: Дров не хватает: лесхоз на Харьковщине просит разрешить масштабную вырубку
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове на Журавлевке рубят лес на дрова для жителей города»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 14:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в районе Журавлевки производят санитарную вырубку деревьев, сообщила мэрия города.".