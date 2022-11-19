Дров не вистачає: лісгосп на Харківщині просить дозволити масштабну вирубку

Профільна комісія Харківської облради розглянула прохання ДП “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство” дозволити вибіркові санітарні вирубки на території об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. За умови доопрацювання питання винесуть на сесію.

Про це повідомляє у Facebook Харківська облрада.

За словами представника виконавчого апарату облради Іллі Крючкова, востаннє санітарна вирубка об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення лісового господарства проводилася 10 років тому.

“Проєкт рішення передбачає дві мети – очищення лісу від хворих дерев та забезпечення військових та населення дровами”, – сказав він.

Зазначається, що раніше лісгосп уже отримав узгодження департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА. За словами директора департаменту Андрія Нерети, зараз потреба області у дровах становить 324 тисячі кубічних метрів, задовольнити яку наявними можливостями дуже важко. Особлива ситуація склалася у Чугуївському районі, де не розмінованими залишаються лісові масиви Вовчанщини та Куп’янщини.

“Починати лісозаготівлю без розмінування неможливо, тому є дефіцит дров. Очікується, що допомогу в розмінуванні нададуть міжнародні місії через відповідний проміжок часу, але дрова потрібні вже зараз і військовим, і соціальним об’єктам. Тому ми просимо дозволити санітарні вибіркові вирубки в межах Чугуєво-Бабчанського лісового господарства”, – зазначив Нерета.

За словами депутата облради Валерія Білокудрі, за санітарними вирубками необхідно налагодити дієвий контроль.

“Крім цього, в області є великі площі лісів, де були великі пожежі. Ці площі треба розчищати, щоб висадити нові ліси. Розчищення цих площ може дати набагато більше дров, ніж санітарна вирубка”, – вважає Білокудря.

Як зазначив перший заступник начальника облуправління лісового та мисливського господарства Олександр Лисенко, на 373 гектарах площ лісового господарства планується заготовити 17 тисяч кубічних метрів дров.

“Санітарні вирубки узгоджені та рекомендовані відповідними структурами. Крім розчищення буреломів буде отримана саме дров’яна лісова продукція, а не ділова. Лісгосп готовий надати депутатам всі можливості для контролю за санітарними вирубками на його території. Важливо також урахувати, що постачати дрова набагато дешевше саме тим замовникам, які находяться поблизу лісового масиву, щоб уникнути зайвих затрат на транспортування”, – наголосив Лисенко.

Депутати доручили виключити дерева твердих порід із переліку таких, що підлягають санітарній рубці, а також передбачили створення комісії, яка контролюватиме проведення таких рубок. Якщо зазначені доручення буде враховано, питання винесуть на пленарне засідання сесії.