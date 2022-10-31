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На безкоштовні дрова претендують 165 тисяч родин – розпорядження Синєгубова

Економіка 22:11   31.10.2022
Елена Нагорная
На безкоштовні дрова претендують 165 тисяч родин – розпорядження Синєгубова

Харківська ОВА затвердила обсяги дров для опалення від держави, які можуть безкоштовно отримати мешканці регіону.

Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Синєгубов.

Загалом заявки на отримання дров подали понад 165 тисяч сімей регіону:

– Богодухівський район – 52271 сім’я;
– Ізюмський район – 25267 сімей;
– Красноградський район – 13255 сімей;
– Куп’янський район – 11271 сім’я;
– Лозівський район – 3622 сім’ї;
– Харківський район – 35938 сімей;
– Чугуївський район – 23575 сімей.

Кожне домогосподарство може отримати деревини не більш як на 10 тисяч гривень. Доставка дров компенсується за рахунок коштів субвенції.

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Першочерговому забезпеченню підлягають домогосподарства, де проживають:

– особи, що самотньо проживають/подружжя похилого віку;
– сім’ї, до складу яких входять особи з інвалідністю 1 групи;
– сім’ї, до складу яких входять діти з інвалідністю підгрупи “А”;
– сім’ї, до складу яких входять лише непрацездатні особи (діти, пенсіонери, особи з інвалідністю тощо);
– сім’ї, в яких виховуються троє та більше дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
– самотні батько чи мати, які мають на вихованні дітей віком до 14 років;
– сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «На безкоштовні дрова претендують 165 тисяч родин – розпорядження Синєгубова»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 22:11;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська ОВА затвердила обсяги дров для опалення від держави, які можуть безкоштовно отримати мешканці регіону.".