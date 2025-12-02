Спикер Харьковзеленстроя: Журавлевский лес — это очень болезненный вопрос 📹
Чтобы начать полноценное восстановление леса на Журавлевке, который сначала пострадал от корневой губки, а затем от пожара, необходимо расчистить территорию от сухостоя, рассказал МГ «Объектив» спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.
«Журавлевский лес — это очень болезненный вопрос, который требует такого взвешенного подхода, чтобы восстановить его правильно и не столкнуться со временем с той же ситуацией, — констатировал Кравченко. — Поэтому сейчас он рассматривается экспертами, собираются комиссии из экологов, активистов, ландшафтных дизайнеров для того, чтобы предложить Харькову, горожанам лучшее решение по этому бору. Одно мы можем сказать на 100%, как подчеркивал наш городской голова, что там будет рекреационная зона для всех харьковчан, как того заслуживает город».
На вопрос, началось ли уже полноценное восстановление, Кравченко ответил, что ситуация там непростая.
«Сначала нужно убрать все, что осталось. Там много корней, пней, сухостоя от пожара, от «прилетов». Также работает бригада, которая срезает деревья. Это единственная бригада на весь город. Они должны выполнять заявки 1562, бороться с сухостоем в районах. Они приезжают, когда свободны, на Журавлевку, чтобы убрать одно, два, три дерева — сколько успеют. Поэтому это очень болезненные вопросы», — отметил спикер СКП «Харьковзеленстрой».
В сентябре 2023 года биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус объяснил, что большие сосны в Журавлевском лесу сохнут не из-за того, что их травят, а из-за корневой губки, которая развивается в хвойных монопосадках. До этого, весной, работники СКП «Харьковзеленстрой» высаживали на территории однолетние сосны (пожар в сентябре 2024 года их не затронул). Чтобы предотвратить поражение корневой губкой молодняка, Бенгус предложил высаживать не только хвойные, но и лиственные деревья. С целью создать более устойчивый к болезням смешанный лес, в 2024 году он посеял десятки тысяч желудей. В этом августе биолог поделился первыми результатами: проросло до тысячи дубов.
«Я слышал несколько мнений о перспективах этих деревьев на песчаных почвах. Кто-то говорит плюс, кто-то говорит, что они там расти не будут. Мы благосклонно относимся к такой инициативе. Если они там будут расти, это только добавит живописности этому участку, когда мы его восстановим», — добавил Кравченко.
Как сообщал мэр Игорь Терехов, восстановление леса на Журавлевке есть в Программе развития и сохранения зеленых насаждений в Харькове на 2025-2030 годы, принятой на сессии горсовета в июне.
Читайте также: Зеленая аллея скоро появится в одном из районов Харькова: что высаживают 📷
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: журавлевка, Журавлевский лес, ліс, лес, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Спикер Харьковзеленстроя: Журавлевский лес — это очень болезненный вопрос 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 15:00;