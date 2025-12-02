Спикер Харьковзеленстроя: Журавлевский лес — это очень болезненный вопрос 📹

Чтобы начать полноценное восстановление леса на Журавлевке, который сначала пострадал от корневой губки, а затем от пожара, необходимо расчистить территорию от сухостоя, рассказал МГ «Объектив» спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

«Журавлевский лес — это очень болезненный вопрос, который требует такого взвешенного подхода, чтобы восстановить его правильно и не столкнуться со временем с той же ситуацией, — констатировал Кравченко. — Поэтому сейчас он рассматривается экспертами, собираются комиссии из экологов, активистов, ландшафтных дизайнеров для того, чтобы предложить Харькову, горожанам лучшее решение по этому бору. Одно мы можем сказать на 100%, как подчеркивал наш городской голова, что там будет рекреационная зона для всех харьковчан, как того заслуживает город».

На вопрос, началось ли уже полноценное восстановление, Кравченко ответил, что ситуация там непростая.

«Сначала нужно убрать все, что осталось. Там много корней, пней, сухостоя от пожара, от «прилетов». Также работает бригада, которая срезает деревья. Это единственная бригада на весь город. Они должны выполнять заявки 1562, бороться с сухостоем в районах. Они приезжают, когда свободны, на Журавлевку, чтобы убрать одно, два, три дерева — сколько успеют. Поэтому это очень болезненные вопросы», — отметил спикер СКП «Харьковзеленстрой».

В сентябре 2023 года биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус объяснил, что большие сосны в Журавлевском лесу сохнут не из-за того, что их травят, а из-за корневой губки, которая развивается в хвойных монопосадках. До этого, весной, работники СКП «Харьковзеленстрой» высаживали на территории однолетние сосны (пожар в сентябре 2024 года их не затронул). Чтобы предотвратить поражение корневой губкой молодняка, Бенгус предложил высаживать не только хвойные, но и лиственные деревья. С целью создать более устойчивый к болезням смешанный лес, в 2024 году он посеял десятки тысяч желудей. В этом августе биолог поделился первыми результатами: проросло до тысячи дубов.

«Я слышал несколько мнений о перспективах этих деревьев на песчаных почвах. Кто-то говорит плюс, кто-то говорит, что они там расти не будут. Мы благосклонно относимся к такой инициативе. Если они там будут расти, это только добавит живописности этому участку, когда мы его восстановим», — добавил Кравченко.

Как сообщал мэр Игорь Терехов, восстановление леса на Журавлевке есть в Программе развития и сохранения зеленых насаждений в Харькове на 2025-2030 годы, принятой на сессии горсовета в июне.