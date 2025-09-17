Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории

17 сентября в Украине – День спасателя, День усыновления, День работника страхового рынка и День HR-менеджера. В этот день 1859-го в США появился император. В 1864-м родился украинский писатель Михаил Коцюбинский. В 1939-м СССР вступил во Вторую мировую войну, совершив совместное с нацистами вторжение в Польшу. В 1944-м войска Великобритании и США начали самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории – «Маркет-Гарден» (или Голландскую операцию). В 1989-м в Черновцах начался первый фестиваль «Червона рута». Одной из его лауреаток стала харьковская певица Мария Бурмака. В 2024-м российская армия нанесла удар по спасателям в Харькове, которые тушили пожар в лесу на Журавлевке.

Праздники и памятные даты 17 сентября

17 сентября в Украине – День спасателя, День усыновления, День работника страхового рынка Украины и День HR-менеджера (отмечают в третью среду сентября).

В мире – Всемирный день безопасности пациента.

Также сегодня: Международный день кантри-музыки, День распространения информации о Синдроме Клифстра, Всемирный день манта (это скат, которого еще называют «гигантский морской дьявол»).

<br />

17 сентября в истории

17 сентября 1787 года Конституционный конвент принял конституцию США. Подробнее.

17 сентября 1859 года Джошуа Абрахам Нортон провозгласил себя императором Соединенных Штатов. И это могла бы быть «проходная» затея человека с манией величия, если бы не реакция общества на это событие. Подробнее.

17 сентября 1864 года родился украинский писатель Михаил Коцюбинский. Подробнее.

17 сентября 1939 года СССР вступил во Вторую мировую войну. Подробнее.

17 сентября 1944 года войска Великобритании и США начали самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории – «Маркет-Гарден» (или Голландскую операцию). Подробнее.

17 сентября 1989 года в Черновцах открылся первый фестиваль современной украинской песни «Червона рута». Он длился несколько дней – до 24 сентября. Среди лауреатов первого фестиваля была харьковская певица Мария Бурмака – она получила вторую премию фестиваля.

17 сентября 2024 года в День спасителя Украины российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по чрезвычайникам, тушившим масштабный пожар в лесу на Журавлевке в Харькове.

В тот день авиация врага сбросила четыре КАБа, сообщал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Они попали по Малоданиловской громаде, а также по Киевскому району Харькова – по промзоне и территории бора на Журавлевке. Пострадали семь человек: трое гражданских и четверо сотрудников ГСЧС.

«У двух из них очень серьезные ранения рук», — комментировал Чубенко.

Пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины опубликовала видео первых минут после этого «прилета».

Патрульные полицейские первыми добрались до места ЧП и оказывали медицинскую помощь спасателям до приезда скорой. На видео полицейские просят раненых бойцов ГСЧС потерпеть и разговаривать.

Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что трое спасателей находятся в крайне тяжелом состоянии. Уже на следующий день благодаря усилиям медиков состояние двух из них улучшилось, тяжелым оставался только один.

Церковный праздник 17 сентября

17 сентября чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Подробнее.

Народные приметы

Дождь 17 сентября – к сухой погоде осенью.

Если после дождя земля быстро подсохла, то погода скоро испортится.

Если утро пасмурное — все последующие дни будут теплыми.

Что нельзя делать 17 сентября

Нельзя устраивать пышные гуляния и застолья.

Женщинам нельзя заниматься какой-либо работой, в том числе – домашними делами.