Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории

17 сентября в Украине – День спасателя, День работника страхового рынка и День усыновления. В этот день 1859-го в США появился император. В 1864-м родился украинский писатель Михаил Коцюбинский. В 1939-м СССР вступил во Вторую мировую войну, совершив совместное с нацистами вторжение в Польшу. В 1944-м войска Великобритании и США начали самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории – «Маркет-Гарден» (или Голландскую операцию). В 1989-м в Черновцах начался первый фестиваль «Червона рута». Одной из его лауреаток стала харьковская певица Мария Бурмака.

Праздники и памятные даты 17 сентября

17 сентября в Украине – День спасателя, День работника страхового рынка и День усыновления.

В мире – Всемирный день безопасности пациентов, Всемирный день распространения знаний о синдроме Клифстра.

17 сентября в истории

17 сентября 1787 года Конституционный конвент принял конституцию США. Подробнее.

17 сентября 1859 года Джошуа Абрахам Нортон провозгласил себя императором Соединенных Штатов. И это могла бы быть «проходная» затея человека с манией величия, если бы не реакция общества на это событие.

Нортон родился в Лондоне, а в американский Сан-Франциско прибыл в 1849 году, получив в наследство имущество своего отца стоимостью в 40 тысяч долларов. На этом этапе жизни он был абсолютно адекватным человеком, построившим успешный бизнес по торговле недвижимостью. Нортон увеличил капитал до 250 тысяч долларов. Но неожиданно прогорел, когда решил вложиться в торговлю китайским рисом. После того как бизнесмен купил огромную партию, цена резко упала, и он потерял большое количество денег. А потом еще сильно потратился, когда пытался расторгнуть договор покупки через суд. В 1958 году Нортон объявил себя банкротом и куда-то уехал из города.

Исследователи считают, что в это время — из-за банкротства — Нортон и сошел с ума. В июле 1859 года он разместил как платную рекламу в газете «San Francisco Evening Bulletin» краткий манифест – обращение к «гражданам Союза». А 17 сентября того же года лично пришел в редакции ряда местных газет, чтобы те опубликовали объявление следующего содержания: «По императивному требованию значительного большинства граждан этих Соединенных Штатов, я, Джошуа Нортон, ранее из Алгоа Бэй, Мыс Доброй Надежды, а сейчас, последние 9 лет и 10 месяцев из С.Ф., Кал., декларирую и провозглашаю себя Императором этих Соединённых Штатов и облеченный таким образом принадлежащей мне властью сим приказываю и предписываю представителям различных штатов собраться в Музыкальном холле города 1-го дня февраля, затем тотчас же произвести такие улучшения в существующих законах, которые устранят всё зло в стране и таким образом обеспечат непоколебимую веру в существование стабильности и целостности, как в стране, так и за ее пределами». Та же газета, которая ранее размещала его манифест, «San Francisco Evening Bulletin», опубликовала и этот текст – в виде шутки. И с этого началось 20-летнее «правление» Нортона.

Он издавал многочисленные указы по государственным вопросам, которые местные газеты печатали со все большим удовольствием, ведь читатели часто покупали новый номер только в надежде прочесть, что там еще придумал «император».

А он точно не страдал недостатком фантазии. Например, 12 октября заявил об официальной отмене Конгресса Соединенных Штатов, обвинив конгрессменов в мошенничестве и коррупции (Конгресс, конечно, проигнорировал это указание). Июльский указ 1860 года приказывал распустить республику в пользу временной монархии. 12 августа 1869 года «император» объявил об отмене Демократической и Республиканской партий США. А одни из известнейших его указов посвящены необходимости построить подвесной мост или тоннель, чтобы соединить Окленд и Сан-Франциско. Через много лет после его смерти и мост, и тоннель построили – к тому же почти точно там, где приказывал «император».

Кроме публикации указов и прокламаций, Нортон часто «общался с подданными» на улицах города и в общественных местах, посещал политические собрания и музыкальные вечера. Его внешний вид соответствовал «должности». На «императоре» была синяя форма с позолоченными эполетами, которую ему когда-то подарили офицеры армии США, а также шляпы с перьями, трости и зонтики. Помимо прочего, Нортон издавал собственные деньги, которые у него принимали некоторые рестораны Сан-Франциско.

Во время вторжения армии императора Наполеона ІІІ в Мексику Нортон (следуя советам «фанатов») прибавил к своему титулу еще и «протектор Мексики», но впоследствии отказался от этого. Местную знаменитость не позволяли обижать даже полицейским. Так, когда местный офицер полиции Барбье однажды арестовал Нортона, чтобы отправить на принудительное лечение, это вызвало возмущение у жителей Сан-Франциско, поддержанное местными газетами. Поэтому начальник полиции лично приказал освободить «императора» и принес ему официальные извинения. На радостях Нортон даровал Барбье императорское помилование. Офицеры полиции Сан-Франциско после этого при встрече на улице салютовали Нортону.

Между прочим, тот факт, что Нортон – император, даже зафиксирован в официальных документах, а именно — в переписи населения США в 1870 году. В тексте отмечается, что Джошуа Нортону 50 лет, а его род занятий – «император». Единственным, вероятно, разочарованием для Нортона стало то, что на его письма с предложением о браке так и не ответила ни разу королева Великобритании Виктория. Умер император неожиданно – потерял сознание на улице 8 января 1880 года, в больницу живым его довезти не успели. Бизнесмены Сан-Франциско собрали деньги на достаточно пышные похороны. Проводить Нортона в последний путь пришли около 10 тысяч человек. А «San Francisco Chronicle» опубликовала статью о похоронах под названием «Le Roi Est Mort» («Король умер»). Через 54 года останки некоронованного и единственного императора США перенесли на другое кладбище в Сан-Франциско. При перезахоронении в городе приспустили флаги, а воины батальона 159-го пехотного полка США произвели трехкратный салют. На новом гранитном надгробии выбили: «Нортон I, император Соединенных Штатов и протектор Мексики». Тому, что история «императора» Нортона дошла до наших времен, помогли американские писатели. Так, Марк Твен, живший в Сан-Франциско одновременно с Нортоном, использовал «императора» как прообраз для своего короля в «Приключениях Гекльберри Финна». А Роберт Льюис Стивенсон сделал Нортона персонажем в романе «Потерпевшие кораблекрушение».

17 сентября 1864 года родился украинский писатель Михаил Коцюбинский. Подробнее.

17 сентября 1939 года СССР вступил во Вторую мировую войну. Подробнее.

17 сентября 1944 года войска Великобритании и США начали самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории – «Маркет-Гарден» (или Голландскую операцию). Подробнее.

17 сентября 1989 года в Черновцах открылся первый фестиваль современной украинской песни «Червона рута». Он длился несколько дней – до 24 сентября. Среди лауреатов первого фестиваля была харьковская певица Мария Бурмака – она получила вторую премию фестиваля.

Церковный праздник 17 сентября

17 сентября чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Они пострадали во втором веке. Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была христианкой. Своих дочерей она назвала именами трех христианских добродетелей и воспитывала в любви к Христу. Мать и ее дочери не скрывали своей христианской веры. Наместник донес на них императору Адриану, и тот приказал привезти христианок в Рим. Сестер по очереди убеждали принести жертву богине Артемиде. Однако девочки (им на тот момент было: 12 лет Вере, 10 – Надежде и 9 – Любови) отказались. Их жестоко пытали, но Бог берег их. Софию заставили смотреть на страдания дочерей. При этом она убеждала девочек терпеть мучения. После длительных пыток детей обезглавили. Софии правитель разрешил унести тела. Она увезла их на колеснице за город и похоронила на высоком месте. София три дня просидела у могилы дочерей и после этого скончалась там. Верующие похоронили ее тело на том же месте.

Народные приметы

Дождь 17 сентября – к сухой погоде осенью.

Если после дождя земля быстро подсохла, то погода скоро испортится.

Если утро пасмурное — все последующие дни будут теплыми.

Что нельзя делать 17 сентября

Нельзя устраивать пышные гуляния и застолья.

Женщинам нельзя заниматься какой-либо работой, в том числе – домашними делами.