Сьогодні 17 вересня: яке свято та день в історії

17 вересня в Україні – День рятівника, День працівника страхового ринку та День усиновлення. Цього дня 1859 року в США з’явився імператор. У 1864-му народився український письменник Михайло Коцюбинський. У 1939-му СРСР вступив у Другу світову війну, здійснивши спільне з нацистами вторгнення до Польщі. У 1944-му війська Великої Британії та США розпочали наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії – “Маркет-Гарден” (або Голландську операцію). У 1989-му в Чернівцях розпочався перший фестиваль “Червона рута”. Однією з його лавреаток стала харківська співачка Марія Бурмака.

Свята та пам’ятні дати 17 вересня

17 вересня в Україні – День рятівника, День працівника страхового ринку та День усиновлення.

У світі – Всесвітній день безпеки пацієнтів, Всесвітній день поширення знань про синдром Кліфстра.

17 вересня в історії

17 вересня 1787 року Конституційний конвент ухвалив конституцію США. Докладніше.

17 вересня 1859 року Джошуа Абрахам Нортон проголосив себе імператором Сполучених Штатів. І це могла б бути “прохідна” витівка людини з манією величі, якби не реакція суспільства на цю подію.

Нортон народився в Лондоні, а в американський Сан-Франциско прибув у 1849 році, отримавши у спадок майно свого батька вартістю 40 тисяч доларів. На цьому етапі життя він був абсолютно адекватною людиною, яка побудувала успішний бізнес з торгівлі нерухомістю. Нортон збільшив капітал до 250 тисяч доларів. Але зненацька прогорів, коли вирішив вкластися в торгівлю китайським рисом. Після того, як бізнесмен купив величезну партію, ціна різко впала, і він втратив велику кількість грошей. А потім ще сильно витратився, коли намагався розірвати договір купівлі в суді. У 1958 році Нортон оголосив себе банкрутом і кудись поїхав із міста.

Дослідники вважають, що в цей час – через банкрутство – Нортон і збожеволів. У липні 1859 року він розмістив як платну рекламу в газеті “San Francisco Evening Bulletin” короткий маніфест – звернення до “громадян Союзу”. А 17 вересня того ж року особисто прийшов до редакцій низки місцевих газет, щоб ті опублікували оголошення наступного змісту: “На імперативну вимогу значної більшості громадян цих Сполучених Штатів, я, Джошуа Нортон, раніше з Алгоа Бей, Мис Доброї Надії, а зараз, останні 9 років і 10 місяців із С.Ф., Кал., декларую і проголошую себе Імператором цих Сполучених Штатів і наділений таким чином владою, що мені належить, цим наказую представникам різних штатів зібратися в Музичному холі міста 1-го дня лютого, потім відразу ж зробити такі поліпшення в чинних законах, які усунуть все зло в країні й таким чином забезпечать непохитну віру в існування стабільності та цілісності, як у країні, так і за її межами”. Та сама газета, яка раніше розміщувала його маніфест, “San Francisco Evening Bulletin”, опублікувала і цей текст – у вигляді жарту. І з цього розпочалося 20-річне “правління” Нортона.

Він видавав численні укази з державних питань, які місцеві газети друкували з усе більшим задоволенням, адже читачі часто купували новий номер тільки в надії прочитати, що там ще вигадав “імператор”.

А він точно не страждав на брак фантазії. Наприклад, 12 жовтня заявив про офіційне скасування Конгресу Сполучених Штатів, звинувативши конгресменів у шахрайстві та корупції (Конгрес, звичайно, проігнорував цю вказівку). Липневий указ 1860 року наказував розпустити республіку на користь тимчасової монархії. 12 серпня 1869 року “імператор” оголосив скасування Демократичної та Республіканської партій США. А одні з найвідоміших його указів присвячені необхідності збудувати підвісний міст або тунель, щоб з’єднати Окленд і Сан-Франциско. Через багато років після його смерті й міст, і тунель збудували – до того ж майже там, де наказував “імператор”.

Крім публікації указів та прокламацій, Нортон часто “спілкувався з підданими” на вулицях міста та в громадських місцях, відвідував політичні збори та музичні вечори. Його зовнішній вигляд відповідав “посаді”. На “імператорі” була синя форма із позолоченими еполетами, яку йому колись подарували офіцери армії США, а також капелюхи з пір’ям, тростини та парасольки. Крім того, Нортон видавав власні гроші, які в нього приймали деякі ресторани Сан-Франциско.

Під час вторгнення армії імператора Наполеона III до Мексики Нортон (дотримуючись порад “фанатів”) додав до свого титулу ще й “протектор Мексики”, але згодом відмовився від цього. Місцеву знаменитість не дозволяли кривдити навіть поліціянтам. Так, коли місцевий офіцер поліції Барб’є одного разу заарештував Нортона, щоб відправити на примусове лікування, це викликало обурення в мешканців Сан-Франциско, яке підтримали місцеві газети. Тому начальник поліції особисто наказав звільнити “імператора” і приніс йому офіційні вибачення. На радощах Нортон дарував Барб’є імператорське помилування. Офіцери поліції Сан-Франциско після цього під час зустрічі на вулиці салютували Нортону.

Між іншим, той факт, що Нортон – імператор, навіть зафіксований в офіційних документах, а саме – у переписі населення США у 1870 році. У тексті зазначається, що Джошуа Нортону 50 років, а його рід занять – “імператор”. Єдиним, мабуть, розчаруванням для Нортона стало те, що на його листи із пропозицією про шлюб так і не відповіла жодного разу королева Великої Британії Вікторія. Помер імператор несподівано – знепритомнів на вулиці 8 січня 1880 року, до лікарні живим його довезти не встигли. Бізнесмени Сан-Франциско зібрали гроші на досить пишні похорони. Проводити Нортона в останню путь прийшло близько 10 тисяч людей. А “San Francisco Chronicle” опублікувала статтю про похорон під назвою “Le Roi Est Mort” (“Король помер”). Через 54 роки останки некоронованого та єдиного імператора США перенесли на інший цвинтар у Сан-Франциско. При перепохованні в місті приспустили прапори, а воїни батальйону 159-го піхотного полку США провели триразовий салют. На новому гранітному надгробку вибили: “Нортон I, імператор Сполучених Штатів та протектор Мексики”. Тому, що історія “імператора” Нортона дійшла до наших часів, допомогли американські письменники. Так, Марк Твен, який жив у Сан-Франциско одночасно з Нортоном, використав “імператора” як прообраз для свого короля в “Пригодах Гекльберрі Фінна”. А Роберт Луїс Стівенсон зробив Нортона персонажем у романі “Корабельна катастрофа”.

17 вересня 1864 року народився український письменник Михайло Коцюбинський. Докладніше.

17 вересня 1939 року СРСР вступив у Другу світову війну. Докладніше.

17 вересня 1944 року війська Великої Британії та США розпочали наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії – “Маркет Гарден” (або Голландську операцію). Докладніше.

17 вересня 1989 року в Чернівцях відкрився перший фестиваль сучасної української пісні “Червона рута”. Він тривав кілька днів – до 24 вересня. Серед лауреатів першого фестивалю була харківська співачка Марія Бурмака – вона здобула другу премію фестивалю.

Церковне свято 17 вересня

17 вересня вшановують пам’ять мучениць Вiри, Надiї, Любові та матерi їх Софiї. Вони постраждали в другому столітті. Віра, Надія та Любов народилися в Італії. Їхня мати, свята Софія, була християнкою. Своїх дочок вона назвала іменами трьох християнських чеснот та виховувала в любові до Христа. Мати та її дочки не приховували своєї християнської віри. Намісник доніс на них імператору Адріану, й той наказав привезти християнок до Риму. Сестер переконували принести жертву богині Артеміді. Проте дівчатка (їм на той момент було: 12 років Вірі, 10 – Надії та 9 – Любові) відмовилися. Їх жорстоко катували, але Бог беріг їх. Софію ж змусили дивитися на страждання дочок. Але вона переконувала дівчат терпіти муки. Усіх дівчаток зрештою обезголовили. Софії імператор дозволив забрати тіла. Вона відвезла їх на колісниці за місто та поховала на високому місці. Софія три дні просиділа біля могили дочок і після цього померла там. Віряни поховали її тіло на тому самому місці.

Народні прикмети

Дощ 17 вересня – до сухої погоди восени.

Якщо ж після дощу земля швидко підсохла, то погода скоро зіпсується.

Якщо ранок похмурий – усі наступні дні будуть теплими.

Що не можна робити 17 вересня

Не можна влаштовувати пишні гуляння та застілля.

Жінкам не можна займатися будь-якою роботою, в тому числі – домашніми справами.