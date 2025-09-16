Сегодня 16 сентября: какой праздник и день в истории

16 сентября – День Лозовой. В этот день 1658 года гетман Выговский подписал Гадячский договор с Речью Посполитой. В 1810-м независимость провозгласила Мексика. В 1930-м Польское правительство начало пацификацию в Галичины. В 1975-м Папуа — Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии. В 1987-м подписали Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. В 1998-м в Париже состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари». В 2000-м исчез журналист Георгий Гонгадзе. В 2022-м «Kraken» заявил о форсировании Оскола и освобождении левобережной части Купянска. В 2024-м в Харькове начался масштабный лесной пожар, полностью уничтоживший остатки бора на Журавлевке.

Праздники и памятные даты 16 сентября

16 сентября в Украине – День города Лозовая в Харьковской области.

В мире – Международный день защиты озонового слоя.

Также сегодня: Международный день интервенционной кардиологии, День работающих родителей; Всемирный день барбера, Международный день идентификации, День Play-Doh (массы для лепки), Международный день науки, технологий и инноваций для Юга, стартует Европейская неделя мобильности.

<br />

16 сентября в истории

16 сентября 1658 года гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор. Подробнее.

16 сентября 1810 года Мексика провозгласила независимость от Испании. Подробнее.

16 сентября 1930 года польское правительство начало пацификацию («умиротворение») украинцев в Восточной Галичине. Подробнее.

16 сентября 1975 года Папуа — Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии. Подробнее.

16 сентября 1987 года страны мира подписали один из самых действенных международных договоров – Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. Подробнее.

16 сентября 1998 года в Париже состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари» по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Подробнее.

16 сентября 2000 года живым в последний раз видели журналиста и основателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе. Подробнее.

16 сентября 2002 года началась активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения «Восстань, Украина!» Подробнее.

16 сентября 2022 года командир батальона «Азов» в составе спецподразделения ГУР «Kraken» Сергей Величко («Чили») заявил о форсировании реки Оскол и освобождении левобережной части Купянска.

16 сентября 2024 года начался масштабный лесной пожар в Харькове, полностью уничтоживший остатки бора на Журавлевке. Днем в соцсетях появились первые сообщения о пожаре возле закрытого с начала вторжения ТРЦ «Караван». Салтовку затянуло дымом, а запах гари заставил людей экстренно закрывать окна. Следом мэр города Игорь Терехов сообщил: пожар локализовали на площади 4 га, из-за него приостановили движение трамваев №16 и 16-А. Автобусы, курсировавшие по улице Непокоренных, отправились в объезд.

«Город мобилизовал все возможные ресурсы для поддержки спасателей ГСЧС. На месте также работают подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП «Зеленстрой» и 18 единиц коммунальной техники», — информировал городской голова.

К вечеру движение транспорта восстановили. Однако пожар продолжали тушить и на следующий день. Это было 17 сентября – День спасателя. И в этот день россияне сбросили КАБы на чрезвычайников, тушивших бор на Журавлевке.

«Спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части попали под авиационный удар оккупантов, четверо из них получили ранения. Трое работников находятся в тяжелом состоянии», — информировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда пожар окончательно потушили, мэр Харькова сообщил, что на месте сгоревшего бора не будут строить никаких объектов. А вместо этого создадут парк.

Зимой коммунальщики несколько навели порядок в разоренном лесном массиве, убрав мусор и сухие, а также сгоревшие ветки. Между тем, за восстановление бора уже взялись ученые и общественность. Осенью, практически сразу после пожара, здесь посеяли желуди. Об инициативе сообщил преподаватель кафедры ботаники Харьковского педуниверситета Юрий Бенгус. А уже в августе этого года он отметил, что около 1000 молоденьких дубов проросли. Нынешней осенью процесс восстановления зеленой зоны таким путем планируют продолжить, разнообразив посевной материал. Специалисты объясняют: предыдущий бор, засаженный исключительно соснами, еще до пожара в значительной степени погиб из-за заболевания – корневой губки, уничтожавшей хвойники. Избежать такого эффекта можно, если рядом с хвойными будут и лиственные деревья.

Церковный праздник 16 сентября

16 сентября христиане в Украине чтят память великомученицы Евфимии Всехвальной. Подробнее.

Народные приметы

Сухой и теплый день – к поздней зиме без сильных морозов.

Если в этот день гремит гром, то зима будет без снега.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться, злиться, завидовать и сплетничать.

Неудачный день для того, чтобы начинать новое дело.