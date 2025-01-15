Что происходит в пострадавшем от пожара сосновом бору на Журавлевке (фото)

В Харькове коммунальщики привели в порядок сосновый бор на Журавлевке.

«Раньше из-за пожара там погибли почти все деревья. Сегодня специалисты срезали и вывезли оттуда сухие ветки», — отметили в Харьковском горсовете.

Напомним, масштабный пожар произошел в сосновом бору вблизи Журавлевского гидропарка в Харькове 16 сентября. Огонь охватил деревья, которые в основном засохли еще более года назад из-за поражения грибком. Из-за пожара перекрывали движение транспорта от спуска Жилярди до ТРЦ «Караван». Локализовали возгорание на площади 4 га, дома не пострадали. На месте вместе со спасателями работали бригады СКП «Харьковзеленстрой». Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что никаких объектов на месте сгоревшего леса возле ТРЦ «Караван» в Харькове не будет, там планируют создать парк.