Что происходит в пострадавшем от пожара сосновом бору на Журавлевке (фото)
В Харькове коммунальщики привели в порядок сосновый бор на Журавлевке.
«Раньше из-за пожара там погибли почти все деревья. Сегодня специалисты срезали и вывезли оттуда сухие ветки», — отметили в Харьковском горсовете.
Напомним, масштабный пожар произошел в сосновом бору вблизи Журавлевского гидропарка в Харькове 16 сентября. Огонь охватил деревья, которые в основном засохли еще более года назад из-за поражения грибком. Из-за пожара перекрывали движение транспорта от спуска Жилярди до ТРЦ «Караван». Локализовали возгорание на площади 4 га, дома не пострадали. На месте вместе со спасателями работали бригады СКП «Харьковзеленстрой». Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что никаких объектов на месте сгоревшего леса возле ТРЦ «Караван» в Харькове не будет, там планируют создать парк.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: журавлевка, міськрада, сосновый бор, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики привели в порядок сосновый бор на Журавлевке.".