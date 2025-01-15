Що відбувається в сосновому бору на Журавлівці, який постраждав від пожежі

У Харкові комунальники провели навели лад у соснового бору на Журавлівці.

«Раніше через пожежу там загинули майже всі дерева. Сьогодні фахівці зрізали та вивезли звідти сухе гілля», – зазначили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася у сосновому борі поблизу Журавлівського гідропарку у Харкові 16 вересня. Вогонь охопив дерева, які переважно посохли ще понад рік тому через ураження грибком. Через пожежу перекривали рух транспорту від узвозу Жилярді до ТРЦ “Караван”. Локалізували загоряння на площі 4 га, будинки не постраждали. На місці разом із рятувальниками працювали бригади СКП «Харківзеленбуд». Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що жодних об’єктів на місці згорілого лісу біля ТРЦ «Караван» у Харкові не буде, там планують створити парк