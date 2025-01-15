Live
  • Ср 15.01.2025
  • Харків  +0°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.32

Що відбувається в сосновому бору на Журавлівці, який постраждав від пожежі

Суспільство 14:55   15.01.2025
Вікторія Яковенко
Що відбувається в сосновому бору на Журавлівці, який постраждав від пожежі Фото: Харківська міськрада

У Харкові комунальники провели навели лад у соснового бору на Журавлівці.

«Раніше через пожежу там загинули майже всі дерева. Сьогодні фахівці зрізали та вивезли звідти сухе гілля», – зазначили у Харківській міськраді.

сосновый бор на Журавлевке
Фото: Харківська міськрада
сосновый бор на Журавлевке
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася у сосновому борі поблизу Журавлівського гідропарку у Харкові 16 вересня. Вогонь охопив дерева, які переважно посохли ще понад рік тому через ураження грибком. Через пожежу перекривали рух транспорту від узвозу Жилярді до ТРЦ “Караван”. Локалізували загоряння на площі 4 га, будинки не постраждали. На місці разом із рятувальниками працювали бригади СКП «Харківзеленбуд». Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що жодних об’єктів на місці згорілого лісу біля ТРЦ «Караван» у Харкові не буде, там планують створити парк

Читайте також: Чому висох сосновий бір на Журавлівці чи йому “допомогли”: відповідь біолога

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
25 українців повернулися додому з полону РФ, серед них – захисники Харківщини
25 українців повернулися додому з полону РФ, серед них – захисники Харківщини
15.01.2025, 15:12
Що відбувається в сосновому бору на Журавлівці, який постраждав від пожежі
Що відбувається в сосновому бору на Журавлівці, який постраждав від пожежі
15.01.2025, 14:55
Новини Харкова — головне за 15 січня: масштабна ракетна атака, наші – вдома
Новини Харкова — головне за 15 січня: масштабна ракетна атака, наші – вдома
15.01.2025, 15:16
На Харківщині подорожчали масло, фрукти й зв’язок, подешевшав цукор – облстат
На Харківщині подорожчали масло, фрукти й зв’язок, подешевшав цукор – облстат
15.01.2025, 14:19
Яку площу захопила РФ на правому березі Осколу за два місяці: аналітика
Яку площу захопила РФ на правому березі Осколу за два місяці: аналітика
15.01.2025, 13:41
Росіяни атакували Харківський напрямок з авіації – Генштаб ЗСУ
Росіяни атакували Харківський напрямок з авіації – Генштаб ЗСУ
14.01.2025, 17:33

Новини за темою:

15:41
Чому висох сосновий бір на Журавлівці чи йому “допомогли”: відповідь біолога
15:18
«Навчаю комунальників, що трави в Харкові – найкращі союзники» – біолог Бенгус
19:43
Терехов розповів, що буде на місці згорілого соснового бору біля ТРЦ у Харкові
21:04
Пожежа на Салтівці в Харкові: Терехов повідомив, що рух автомобілів відновлено
21:59
Дівчинка, яка потонула в Харкові, пішла на пляж без відома батьків – поліція

Ви читали новину: «Що відбувається в сосновому бору на Журавлівці, який постраждав від пожежі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 14:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальники провели навели лад у соснового бору на Журавлівці.".