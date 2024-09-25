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Чому висох сосновий бір на Журавлівці чи йому “допомогли”: відповідь біолога

Суспільство 15:41   25.09.2024
Оксана Якушко
Чому висох сосновий бір на Журавлівці чи йому “допомогли”: відповідь біолога

Чому загинули дерева у сосновому борі на Журавлівці, МГ «Об’єктив» розповів біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г. Сковороди Юрій Бенгус.

– Ви вже оцінили масштаби пожежі в сосновому бору на Салтівці?

– Там постраждала та частина бору, що була поряд із окопами. А ділянка з боку пляжу збереглася. Вона вже була в роботі у «Харківзеленбуду» у 2023 році: там висаджували сосни, тракторець працював. І зараз у тому місці часто ходять собачники, прогулюються на велосипедах.

– У соцмережах ширяться чутки, що нібито цей ліс дуже сильно висох, бо на дерева штучно впливали, труїли. Це так?

– Ні. Я багато років працював поруч і бачив, як поступово від 2007- 2010 років у тому бору поширювалася коренева губка – різновид грибка. Це така зараза, яка оселяється на коренях сосни в лісах, де мале біорізноманіття. Вона вражає не старі бори, а молоді, які висаджені на новому, чистому місці, з одного виду дерев.

– Тобто кожному виду дерев відповідає якийсь певний гриб?

– Так. Якщо немає біорізноманіття грибів, там оселяється один гриб-паразит і починає поширюватись. Корені дерев, у нашому випадку – сосен, зімкнуті, переплетені, і якщо він інфікував одну сосну, то по цих кореневих системах поширюється як вогнище. За Гугл-картами можна простежити, як почали засихати перші сосни в цьому лісі. За деякий час засохлих дерев ставало все більше, поки осередки хвороби не зімкнулись.

– Чим небезпечний цей грибок – коренева губка – для дерева?

– Через кореневу губку страждає в першу чергу коренева система. Тому що деревину кореня знищує гриб. Сосна всихає на корені – з майже непошкодженою кроною, а потім падає. В Україні коренева губка більше вражає сосну, а в інших країнах є грибки, які вражають ялину, інші породи дерев.

Читайте також: «Навчаю комунальників, що трави в Харкові – найкращі союзники» – біолог Бенгус

Автор: Оксана Якушко
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15:41
Чому висох сосновий бір на Журавлівці чи йому “допомогли”: відповідь біолога

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 15:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому загинули дерева у сосновому борі на Журавлівці, МГ «Об’єктив» розповів біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г. Сковороди Юрій Бенгус.".