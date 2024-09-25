Сам высох сосновый бор на Журавлевке или ему «помогли»: ответ биолога
Почему погибли деревья в сосновом бору на Журавлевке, МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус.
– Вы уже оценили масштабы пожара в сосновом бору на Салтовке?
– Там пострадала та часть бора, которая была рядом с окопами. А участок со стороны пляжа сохранился. Он уже была в работе в «Харьковзеленстрое» в 2023 году: там высаживали сосны, трактор работал. И сейчас в этом месте часто ходят собачники, ходят на велосипедах.
— В соцсетях ходят слухи, что якобы этот лес очень сильно высох, потому что на деревья искусственно влияли, травили. Это правда?
– Нет. Я много лет работал рядом и видел, как постепенно с 2007-2010 годов в том бору распространялась корневая губка – разновидность грибка. Это такая зараза, которая селится на корнях сосны в лесах, где мало биоразнообразия. Она поражает не старые боры, а молодые, высаженные на новом, чистом месте, из одного вида деревьев.
– То есть каждому виду деревьев соответствует какой-то определенный гриб?
– Да. Если нет биоразнообразия грибов, там селится один гриб-паразит и начинает распространяться. Корни деревьев, в нашем случае – сосен, сомкнутые, переплетенные, и если он инфицировал одну сосну, то по этим корневым системам зараза распространяется как костер. По Google-картам можно проследить, как начали засыхать первые сосны в этом лесу. Спустя некоторое время засохших деревьев становилось все больше, пока очаги болезни не сомкнулись.
— Чем опасен этот грибок – корневая губка – для дерева?
— Из-за корневой губки страдает в первую очередь корневая система. Потому что древесину корня уничтожает гриб. Сосна усыхает на корне – с почти неповрежденной кроной, а затем падает. В Украине корневая губка больше поражает сосну, а в других странах есть грибки, поражающие ель, иные породы деревьев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: биолог, журавлевка, сосновый бор, сосновый лес, Харьков, Юрий Бенгус;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 15:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему погибли деревья в сосновом бору на Журавлевке, МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус.".