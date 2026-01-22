Live

Что появится на месте выгоревших бора и лесополосы в Харькове: подробности

Общество 17:46   22.01.2026
Оксана Якушко
Что появится на месте выгоревших бора и лесополосы в Харькове: подробности Фото: Слобожанский лесной офис

Зеленые зоны создадут на том месте, где от пожаров погибли деревья на Салтовке и в Новобаварском районе, сообщает Харьковский горсовет.

Мэр Харькова Игорь Терехов обсудит с главой Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктором Смалем проблему зеленых насаждений Харькова.

Терехов рассказал о выгоревшем в результате пожара сосновом бору возле ТРЦ «Караван», где создадут новую рекреационную зону.

«Сейчас мы разрабатываем проект, как снова создать там зеленую зону. Подобная ситуация сложилась и в Новобаварском районе, где погибли многие деревья в лесополосе. Всего в прошлом году в Харькове погибли около 2,5 тыс. деревьев. И нам очень важно все это компенсировать, ведь это лёгкие города», – отметил мэр.

Оксана Якушко
