Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 января.
Цель для энергетиков – отключать свет в Харьковской области по 3-4 часа в сутки
Резкое ухудшение ситуации с электричеством в Харьковской области прокомментировали в ХОВА. Начальник администрации Олег Синегубов заявил: третий день подряд есть вероятность того, что у людей не будет света более 10 часов. Сегодня без электричества одновременно было более полумиллиона абонентов. Однако это не самый большой показатель. Накануне, 20 января, сразу отключали 1 миллион 100 тысяч абонентов. Если считать по людям, это почти 90% населения Харькова и области. Причиной такой тяжелой ситуации в энергетике стали многочисленные российские обстрелы, нацеленные на критическую инфраструктуру. Синегубов заверил, что энергетики круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия разрушений. Пока цель, а соответственно и лучший из предлагаемых сценариев выглядит так: отключение по графикам не более 3-4 часов в сутки. Удастся ли этого достичь, будет зависеть от состояния энергосистемы страны.
Харьковщина получит деньги на закупку мощных генераторов
В разгар отключений правительство выделило более 2,5 миллиарда гривен на закупку генераторов большой мощности. Они предназначены наиболее пострадавшим регионам. Среди тех, кому предусмотрели деньги – Харьковская область. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В МВД дают советы, как согреться без электричества и отопления
Как согреться без электричества и отопления. Советы украинцам предоставили в МВД. Ключевые: находитесь в одной, желательно самой маленькой комнате. Не пытайтесь обогреть всю квартиру. Плотно закрывайте окна и двери, используйте для этого одеяла и ковры. Одевайтесь в несколько тонких слоев одежды, а не в одну шубу. Чем больше слоев одежды – тем лучше воздух между ними удерживает тепло. Также не забывайте о теплых носках, шарфе и головном уборе. Используйте грелку с теплой водой. Подойдет и пластиковая бутылка. Двигайтесь – не сидите на одном месте. И не пользуйтесь генераторами в помещениях – угарный газ смертельно опасен.
Двоих пешеходов насмерть сбили в Харькове
Двоих пешеходов насмерть сбили в Харькове вечером 20 января. В Нацполиции сообщили: мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Наезд на них совершил водитель автомобиля «Опель Мовано», мужчина 44 лет. Пешеходы погибли на месте. Трагедия произошла в Немышлянском районе. Водитель задержан.
Праздники в Харькове завершаются: в парках убирают украшения
Новогодние украшения убирают в Харькове. Вчера на хранение отправили гигантские новогодние шары и установки из Центрального парка. Сегодня красоту начали разбирать и в саду Шевченко. Первыми с праздничным настроением простились центральный фонтан и главная аллея. Окончательно избавиться от духа Рождества обещают до конца недели.
