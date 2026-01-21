Live

Харків без світла, з парків прибирають дух Різдва – підсумки 21 січня

21.01.2026
Оксана Якушко
Харків без світла, з парків прибирають дух Різдва – підсумки 21 січня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 21 січня.

Мета енергетиків – відключати світло на Харківщині по 3-4 години на добу

 

Різке погіршення ситуації з електрикою на Харківщині прокоментували у ХОВА. Начальник адміністрації Олег Синєгубов заявив: третій день поспіль є імовірність того, що в людей не буде світла понад 10 годин. Сьогодні без електрики одночасно були понад пів мільйона абонентів. Проте це не найбільший показник. Напередодні, 20 січня одразу відключали 1 мільйон 100 тисяч абонентів. Якщо рахувати по людях, то це майже 90% населення Харкова та області. Причиною такої важкої ситуації в енергетиці стали численні російські обстріли, які націлені на критичну інфраструктуру. Синєгубов запевнив, що енергетики цілодобово працюють аби ліквідувати наслідки руйнацій. Наразі мета, а відповідно й найкращий із пропонованих сценаріїв виглядає так: відключення за графіками не більш як 3-4 години на добу. Чи вдасться цього досягнути, буде залежати від стану енергосистеми країни.

 

Харківщина отримає гроші на закупівлю потужних генераторів

 

У розпал відключень Уряд виділив понад 2,5 мільярди гривень на закупівлю генераторів великої потужності. Вони призначені найбільш постраждалим регіонам. Серед тих, кому передбачили гроші – також Харківська область. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

 

У МВС дають поради, як зігрітися без електрики та опалення

 

Як зігрітися без електрики та опалення. Поради українцям надали в МВС. Ключові такі: перебувайте в одній, бажано найменшій кімнаті. Не намагайтесь обігріти всю квартиру. Щільно зачиняйте вікна та двері, використовуйте для цього ковдри й килими. Одягайтесь у кілька тонких шарів одягу, а не в одну шубу. Чим більше шарів одягу – тим краще, повітря між ними утримує тепло. Також не забувайте про теплі шкарпетки, шарф і головний убір. Використовуйте грілку з теплою водою. Підійде й пластикова пляшка. Рухайтеся – не сидіть на одному місці. І не користуйтеся генераторами в приміщеннях – чадний газ смертельно небезпечний.

 

Двох пішоходів на смерть збили в Харкові

Двох пішоходів на смерть збили в Харкові ввечері двадцятого січня. У Нацполіції повідомили: чоловік і жінка переходили дорогу по нерегульованому переходу. Наїзд на них здійснив водій автівки «Опель Мовано», чоловік 44 років. Пішоходи загинули на місці. Трагедія сталася в Немишлянському районі. Водія затримали.

 

Свята в Харкові завершуються: в парках прибирають прикраси

 

Новорічні прикраси прибирають у Харкові. Вчора на зберігання відправили гігантські новорічні кулі та інсталяції з Центрального парку.  Сьогодні красу почали розбирати в саду Шевченка. Першими зі святковим настроєм попрощалися центральний фонтан і головна алея. Остаточно позбутися духу Різдва обіцяють до кінця тижня.

Автор: Оксана Якушко
