Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)

Сьогодні, 21 січня, святкові декорації почали прибирати і в саду ім. Шевченка.

Про це інформують у Центральному парку Харкова.

«Спочатку наші працівники вивезли прикраси з центрального фонтану та Головної алеї», – йдеться у повідомленні.

У КП уточнили, що повністю прибрати усі новорічні декорації планують до кінця тижня.

Нагадаємо, напередодні у Центральному парку почали розбирати святкові декорації. Працівники вивезли ялинку та прикраси з дитячого парку, зняли великі кулі на центральній клумбі. Також планували прибрати оздоблення озера та головного входу.