Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)
Фото: “Центральний парк”
Сьогодні, 21 січня, святкові декорації почали прибирати і в саду ім. Шевченка.
Про це інформують у Центральному парку Харкова.
«Спочатку наші працівники вивезли прикраси з центрального фонтану та Головної алеї», – йдеться у повідомленні.
У КП уточнили, що повністю прибрати усі новорічні декорації планують до кінця тижня.
Нагадаємо, напередодні у Центральному парку почали розбирати святкові декорації. Працівники вивезли ялинку та прикраси з дитячого парку, зняли великі кулі на центральній клумбі. Також планували прибрати оздоблення озера та головного входу.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декорации, новини Харкова, парк, праздники;
Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 12:21