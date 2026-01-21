Live

Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)

Суспільство 12:21   21.01.2026
Вікторія Яковенко
Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото) Фото: “Центральний парк”

Сьогодні, 21 січня, святкові декорації почали прибирати і в саду ім. Шевченка.

Про це інформують у Центральному парку Харкова.

«Спочатку наші працівники вивезли прикраси з центрального фонтану та Головної алеї», – йдеться у повідомленні.

У КП уточнили, що повністю прибрати усі новорічні декорації планують до кінця тижня.

убирают новогодние декорации в Харькове
Фото: “Центральний парк”
убирают новогодние декорации в Харькове
Фото: “Центральний парк”
убирают новогодние декорации в Харькове
Фото: “Центральний парк”
убирают новогодние декорации в Харькове
Фото: “Центральний парк”

Нагадаємо, напередодні у Центральному парку почали розбирати святкові декорації. Працівники вивезли ялинку та прикраси з дитячого парку, зняли великі кулі на центральній клумбі. Також планували прибрати оздоблення озера та головного входу.

Читайте також: Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
