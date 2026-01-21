Live

Праздники – все. Когда в Харькове уберут все новогодние декорации (фото)

Общество 12:21   21.01.2026
Виктория Яковенко
Праздники – все. Когда в Харькове уберут все новогодние декорации (фото) Фото: «Центральный парк»

Сегодня, 21 января, праздничные декорации начали убирать и в саду им. Шевченко.

Об этом сообщают в Центральном парке Харькова.

«Сначала наши работники вывезли украшения из центрального фонтана и главной аллеи», — говорится в сообщении.

В КП уточнили, что полностью убрать все новогодние декорации планируют до конца недели.

убирают новогодние декорации в Харькове
Фото: «Центральный парк»
убирают новогодние декорации в Харькове
Фото: «Центральный парк»
убирают новогодние декорации в Харькове
Фото: «Центральный парк»
убирают новогодние декорации в Харькове
Фото: «Центральный парк»

Напомним, накануне в Центральном парке разбирали праздничные декорации. Сотрудники вывезли елку и украшения из детского парка, сняли большие шары на центральной клумбе. Также планировали убрать украшения озера и главного входа.

Читайте также: Полярное сияние в небе видели сегодня ночью жители Харьковщины (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.01.2026, 21:38
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, убирают декорации
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, убирают декорации
21.01.2026, 12:29
Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории
21.01.2026, 06:00
Выпрыгнула из окна: в ГСЧС сообщили подробности гибели пенсионерки в Харькове
Выпрыгнула из окна: в ГСЧС сообщили подробности гибели пенсионерки в Харькове
21.01.2026, 08:29
Праздники – все. Когда в Харькове уберут все новогодние декорации (фото)
Праздники – все. Когда в Харькове уберут все новогодние декорации (фото)
21.01.2026, 12:21

Новости по теме:

09.12.2025
Новогодние декорации в Харькове: потратили ли средства из бюджета — Терехов
15.07.2025
Пережила даже ураган в Харькове: коммунальщики создали новую зону в этностиле
15.05.2025
Новые праздничные инсталляции появились в Харькове (фото)
11.04.2025
В центре Харькова – новые декорации к Пасхе, потратил ли город деньги (видео)
28.02.2025
Откуда взяли деньги на весенние декорации в Харькове, узнал ХАЦ у мэрии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Праздники – все. Когда в Харькове уберут все новогодние декорации (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 12:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 21 января, праздничные декорации начали убирать и в саду им. Шевченко.".