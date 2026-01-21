Праздники – все. Когда в Харькове уберут все новогодние декорации (фото)
Фото: «Центральный парк»
Сегодня, 21 января, праздничные декорации начали убирать и в саду им. Шевченко.
Об этом сообщают в Центральном парке Харькова.
«Сначала наши работники вывезли украшения из центрального фонтана и главной аллеи», — говорится в сообщении.
В КП уточнили, что полностью убрать все новогодние декорации планируют до конца недели.
Напомним, накануне в Центральном парке разбирали праздничные декорации. Сотрудники вывезли елку и украшения из детского парка, сняли большие шары на центральной клумбе. Также планировали убрать украшения озера и главного входа.
