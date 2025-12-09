Новогодние декорации в Харькове: потратили ли средства из бюджета — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на закупку рождественских и новогодних декораций в этом году средства из городского бюджета не тратили.

Во время общения с представителями ученического самоуправления городской голова уточнил, что украшают город на средства социально ответственного бизнеса.

«Ни единой копейки бюджетных средств мы не потратили. Это результат моих договоренностей с бизнесом, с людьми, неравнодушными к Харькову», — подчеркнул мэр.

В частности, добавили в Харьковском горсовете, праздничные композиции уже установили в саду им. Шевченко, Центральном парке, возле Сухого фонтана на площади Свободы, на некоторых станциях метро. В большинстве для украшения города используют прошлогодние декорации.

В эфире Radio NV Терехов отмечал, что декорации помогают Харькову бороться с эмоциональной усталостью.

«Кто-то критикует меня: «Зачем вы украшаете город к новогодним праздникам, зачем вы к каждому празднику украшаете?». Но ведь это эмоции человека, эмоции города. И я горжусь тем, что сегодня в наш город приезжают на праздники, потому что интересно. И очень рад, приглашаю, приезжайте, смотрите, мы ведь это делаем не для себя, это мы делаем для харьковчан, для гостей города, для эмоций города, для промоушена города и мы это будем делать и дальше», — сказал городской голова.