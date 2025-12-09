Live

Новогодние декорации в Харькове: потратили ли средства из бюджета — Терехов

Общество 16:45   09.12.2025
Виктория Яковенко
Новогодние декорации в Харькове: потратили ли средства из бюджета — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на закупку рождественских и новогодних декораций в этом году средства из городского бюджета не тратили.

Во время общения с представителями ученического самоуправления городской голова уточнил, что украшают город на средства социально ответственного бизнеса.

«Ни единой копейки бюджетных средств мы не потратили. Это результат моих договоренностей с бизнесом, с людьми, неравнодушными к Харькову», — подчеркнул мэр.

В частности, добавили в Харьковском горсовете, праздничные композиции уже установили в саду им. Шевченко, Центральном парке, возле Сухого фонтана на площади Свободы, на некоторых станциях метро. В большинстве для украшения города используют прошлогодние декорации.

В эфире Radio NV Терехов отмечал, что декорации помогают Харькову бороться с эмоциональной усталостью.

«Кто-то критикует меня: «Зачем вы украшаете город к новогодним праздникам, зачем вы к каждому празднику украшаете?». Но ведь это эмоции человека, эмоции города. И я горжусь тем, что сегодня в наш город приезжают на праздники, потому что интересно. И очень рад, приглашаю, приезжайте, смотрите, мы ведь это делаем не для себя, это мы делаем для харьковчан, для гостей города, для эмоций города, для промоушена города и мы это будем делать и дальше», — сказал городской голова.

Читайте также: Фотозоны по-новому и елка в неожиданном месте: Харьков украшают к Новому году

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 9 декабря: фронт, риски подтопления, погиб штурман
Новости Харькова — главное 9 декабря: фронт, риски подтопления, погиб штурман
09.12.2025, 17:48
Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики
Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики
09.12.2025, 08:49
Хотела вынести товаров на четыре тысячи: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы
Хотела вынести товаров на четыре тысячи: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы
09.12.2025, 11:15
«Есть риски подтопления». Что делают после удара по дамбе на Харьковщине 📹
«Есть риски подтопления». Что делают после удара по дамбе на Харьковщине 📹
09.12.2025, 12:18
«Более 200 боевых вылетов»: что известно о погибшем штурмане Су-27 из Харькова
«Более 200 боевых вылетов»: что известно о погибшем штурмане Су-27 из Харькова
09.12.2025, 12:45
Генштаб: одна атака РФ на Харьковщине, на Купянском направлении — затишье
Генштаб: одна атака РФ на Харьковщине, на Купянском направлении — затишье
09.12.2025, 17:30

Новости по теме:

15.07.2025
Пережила даже ураган в Харькове: коммунальщики создали новую зону в этностиле
15.05.2025
Новые праздничные инсталляции появились в Харькове (фото)
11.04.2025
В центре Харькова – новые декорации к Пасхе, потратил ли город деньги (видео)
28.02.2025
Откуда взяли деньги на весенние декорации в Харькове, узнал ХАЦ у мэрии
20.01.2025
Сказка заканчивается: в Харькове начали убирать новогодние декорации (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новогодние декорации в Харькове: потратили ли средства из бюджета — Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2025 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на закупку рождественских и новогодних декораций в этом году средства из городского бюджета не тратили.".