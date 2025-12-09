Live

Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов

Суспільство 16:45   09.12.2025
Вікторія Яковенко
Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на закупівлю різдвяних та новорічних декорацій цього року кошти з міського бюджету не витрачали.

Під час спілкування з представниками учнівського самоврядування міський голова уточнив, що прикрашають місто коштом соціально відповідального бізнесу.

«Жодної копійки бюджетних коштів ми не витратили. Це результат моїх домовленостей з бізнесом, з людьми, небайдужими до Харкова», – наголосив мер.

Зокрема, додали у Харківській міськраді, святкові композиції вже встановили в саду ім. Шевченка, Центральному парку, біля Сухого фонтану на майдані Свободи, на деяких станціях метро тощо. Здебільшого для прикрашання міста використовують минулорічні декорації.

В етері Radio NV Терехов зазначав, що декорації допомагають Харкову боротися з емоційною втомою.

«Хтось критикує мене: «Навіщо ви прикрашаєте місто до новорічних свят, навіщо ви до кожного свята прикрашаєте?». Але ж це емоції людини, емоції міста. І я пишаюсь тим, що сьогодні до нашого міста приїжджають на свята, бо цікаво. І дуже радий, запрошую, приїжджайте, дивіться, ми ж це робимо не для себе, це ми робимо для харківʼян, для гостей міста, для емоцій міста, для промоушена міста і ми це будемо робити далі», – сказав міський голова.

Читайте також: Фотозони та ялинка в несподіваному місці: як Харків прикрашають до Нового року

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Генштаб: одна атака РФ на Харківщині, на Куп’янському напрямку – затишшя
Генштаб: одна атака РФ на Харківщині, на Куп’янському напрямку – затишшя
09.12.2025, 17:30
Масове поховання в Ізюмі: ідентифікували 449 тіл, роботу завершили – МВА
Масове поховання в Ізюмі: ідентифікували 449 тіл, роботу завершили – МВА
09.12.2025, 15:28
Тіло чоловіка знайшли в Харкові: у вбивстві підозрюють жителя іншої області
Тіло чоловіка знайшли в Харкові: у вбивстві підозрюють жителя іншої області
09.12.2025, 16:10
Мокрий сніг і туман. Жителів Харківщини попередили про небезпечну погоду
Мокрий сніг і туман. Жителів Харківщини попередили про небезпечну погоду
09.12.2025, 13:10
Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов
Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов
09.12.2025, 16:45
«Понад 200 бойових вильотів»: що відомо про загиблого штурмана Су-27 з Харкова
«Понад 200 бойових вильотів»: що відомо про загиблого штурмана Су-27 з Харкова
09.12.2025, 12:45

Новини за темою:

08.12.2025
Захисників Харкова з ДПСУ нагородив Терехов з нагоди Дня ЗСУ (фото)
08.12.2025
Фонд іспанського монастиря допомагає Харкову: Терехов зустрівся з його головою
08.12.2025
За тиждень – сім обстрілів: ворог випустив на Харків ракету і БпЛА – Терехов
07.12.2025
Орденом «За мужність» II ступеня нагородив Терехова президент Зеленський
07.12.2025
По дамбі Печенізького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 16:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на закупівлю різдвяних та новорічних декорацій цього року кошти з міського бюджету не витрачали.".