Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на закупівлю різдвяних та новорічних декорацій цього року кошти з міського бюджету не витрачали.

Під час спілкування з представниками учнівського самоврядування міський голова уточнив, що прикрашають місто коштом соціально відповідального бізнесу.

«Жодної копійки бюджетних коштів ми не витратили. Це результат моїх домовленостей з бізнесом, з людьми, небайдужими до Харкова», – наголосив мер.

Зокрема, додали у Харківській міськраді, святкові композиції вже встановили в саду ім. Шевченка, Центральному парку, біля Сухого фонтану на майдані Свободи, на деяких станціях метро тощо. Здебільшого для прикрашання міста використовують минулорічні декорації.

В етері Radio NV Терехов зазначав, що декорації допомагають Харкову боротися з емоційною втомою.

«Хтось критикує мене: «Навіщо ви прикрашаєте місто до новорічних свят, навіщо ви до кожного свята прикрашаєте?». Але ж це емоції людини, емоції міста. І я пишаюсь тим, що сьогодні до нашого міста приїжджають на свята, бо цікаво. І дуже радий, запрошую, приїжджайте, дивіться, ми ж це робимо не для себе, це ми робимо для харківʼян, для гостей міста, для емоцій міста, для промоушена міста і ми це будемо робити далі», – сказав міський голова.