Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на закупівлю різдвяних та новорічних декорацій цього року кошти з міського бюджету не витрачали.
Під час спілкування з представниками учнівського самоврядування міський голова уточнив, що прикрашають місто коштом соціально відповідального бізнесу.
«Жодної копійки бюджетних коштів ми не витратили. Це результат моїх домовленостей з бізнесом, з людьми, небайдужими до Харкова», – наголосив мер.
Зокрема, додали у Харківській міськраді, святкові композиції вже встановили в саду ім. Шевченка, Центральному парку, біля Сухого фонтану на майдані Свободи, на деяких станціях метро тощо. Здебільшого для прикрашання міста використовують минулорічні декорації.
В етері Radio NV Терехов зазначав, що декорації допомагають Харкову боротися з емоційною втомою.
«Хтось критикує мене: «Навіщо ви прикрашаєте місто до новорічних свят, навіщо ви до кожного свята прикрашаєте?». Але ж це емоції людини, емоції міста. І я пишаюсь тим, що сьогодні до нашого міста приїжджають на свята, бо цікаво. І дуже радий, запрошую, приїжджайте, дивіться, ми ж це робимо не для себе, це ми робимо для харківʼян, для гостей міста, для емоцій міста, для промоушена міста і ми це будемо робити далі», – сказав міський голова.
Читайте також: Фотозони та ялинка в несподіваному місці: як Харків прикрашають до Нового року
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, декорации, новини Харкова, новогодние;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 16:45;