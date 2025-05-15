Новые праздничные инсталляции появились в Харькове (фото)

В Индустриальном районе Харькова установили декорации ко Дню вышиванки.

В Харьковском горсовете сообщили, что работники КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова» изготовили и разместили семь праздничных инсталляций в парке «Зеленый Гай».

Напомним, ранее в Харькове устанавливали праздничные декорации к Пасхе. Пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко сообщал, что декорации очень давние, и много лет назад уже стояли в Харькове.

До этого город украшали весенние украшения.