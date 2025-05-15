Новые праздничные инсталляции появились в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Индустриальном районе Харькова установили декорации ко Дню вышиванки.
В Харьковском горсовете сообщили, что работники КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова» изготовили и разместили семь праздничных инсталляций в парке «Зеленый Гай».
Напомним, ранее в Харькове устанавливали праздничные декорации к Пасхе. Пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко сообщал, что декорации очень давние, и много лет назад уже стояли в Харькове.
До этого город украшали весенние украшения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декорации, день вышиванки, инсталляция, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном районе Харькова установили декорации ко Дню вышиванки.".