Live
  • Чт 15.05.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.54
  • EUR 46.59

Новые праздничные инсталляции появились в Харькове (фото)

Общество 14:50   15.05.2025
Виктория Яковенко
Новые праздничные инсталляции появились в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Индустриальном районе Харькова установили декорации ко Дню вышиванки.

В Харьковском горсовете сообщили, что работники КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова» изготовили и разместили семь праздничных инсталляций в парке «Зеленый Гай».

инсталяции в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
инсталляция в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
инсталляция в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, ранее в Харькове устанавливали праздничные декорации к Пасхе. Пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко сообщал, что декорации очень давние, и много лет назад уже стояли в Харькове.

До этого город украшали весенние украшения.

Читайте также: «Одежда свободных и гордых»: как службы Харькова празднуют День вышиванки

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 15 мая: штурм РФ в районе Липцев, идут бои
Новости Харькова — главное за 15 мая: штурм РФ в районе Липцев, идут бои
15.05.2025, 14:23
На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко
На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко
15.05.2025, 07:25
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
15.05.2025, 08:30
Опасная погода надвигается на Харьков и область: обещают грозу и шквалы
Опасная погода надвигается на Харьков и область: обещают грозу и шквалы
14.05.2025, 14:24
Краска по 7500 грн за литр: смета на ремонт больницы в Харькове удивила ХАЦ
Краска по 7500 грн за литр: смета на ремонт больницы в Харькове удивила ХАЦ
14.05.2025, 20:17
Новые праздничные инсталляции появились в Харькове (фото)
Новые праздничные инсталляции появились в Харькове (фото)
15.05.2025, 14:50

Новости по теме:

13:16
В центре Харькова – новые декорации к Пасхе, потратил ли город деньги (видео)
13:40
Откуда взяли деньги на весенние декорации в Харькове, узнал ХАЦ у мэрии
14:43
Сказка заканчивается: в Харькове начали убирать новогодние декорации (фото)
19:32
Харьков полчаса сиял новогодними огнями: когда их начнут включать по вечерам
17:55
Первая елка появилась в метро Харькова: какие станции украсят (видео)

Вы читали новость: «Новые праздничные инсталляции появились в Харькове (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном районе Харькова установили декорации ко Дню вышиванки.".