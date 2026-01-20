Live

Новогодние украшения убирают в Центральном парке Харькова (фото)

Общество 19:11   20.01.2026
Оксана Якушко
Гигантские новогодние шары с аллей Центрального парка культуры и отдыха спрячут до следующего года.

В Центральном парке Харькова – масштабная уборка. Коммунальщики активно вывозят с аллей и клумб новогодние инсталляции.
Об этом сообщила пресс-служба парка.

«Новогодние праздники закончились. Наши работники разбирали праздничные декорации. Сегодня вывезли елку и украшения из Детского парка, сняли большие шары на центральной клумбе. На очереди – украшение Озера и Главного входа», — рассказали в Центральном парке.

Автор: Оксана Якушко
