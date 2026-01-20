Новогодние украшения убирают в Центральном парке Харькова (фото)
Фото: ЦП
Гигантские новогодние шары с аллей Центрального парка культуры и отдыха спрячут до следующего года.
В Центральном парке Харькова – масштабная уборка. Коммунальщики активно вывозят с аллей и клумб новогодние инсталляции.
Об этом сообщила пресс-служба парка.
«Новогодние праздники закончились. Наши работники разбирали праздничные декорации. Сегодня вывезли елку и украшения из Детского парка, сняли большие шары на центральной клумбе. На очереди – украшение Озера и Главного входа», — рассказали в Центральном парке.
