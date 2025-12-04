В этом году потратить на новогодний декор придется больше на 15% – мэрия
Фото: ХГС
Как сообщили в пресс-службе мэрии, по сравнению с прошлым годом, новогодние украшения в Харькове подорожали на 5-15%.
Таким образом, средние цены на декор в Харькове следующие:
- набор пластиковых шаров из шести штук (d-80 мм) – 50-90 грн,
- набор из 16 пластиковых шаров (d-25 мм) – 90-150 грн,
- набор стеклянных шаров из 16 штук (d-35 мм) – 210-270 грн.
- декорированные стеклянные шары и фигурки можно приобрести за 40-200 грн/шт.,
- верхушки для елки – за 30-280 грн/шт.
Цены на гирлянды колеблются от 100 грн (20 ламп) до 1300 грн (600 ламп), а ветки из искусственной хвои стоят от 280 гривен (1,2 м) до 980 гривен (2,7 м).
Цены на декоративные фигурки (гномы, ангелы, олени и др.) составляют от 100 до 1500 грн/шт.
