В этом году потратить на новогодний декор придется больше на 15% – мэрия

Общество 11:35   04.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В этом году потратить на новогодний декор придется больше на 15% – мэрия Фото: ХГС

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по сравнению с прошлым годом, новогодние украшения в Харькове подорожали на 5-15%.

Таким образом, средние цены на декор в Харькове следующие:

  • набор пластиковых шаров из шести штук (d-80 мм) – 50-90 грн,
  • набор из 16 пластиковых шаров (d-25 мм) – 90-150 грн,
  • набор стеклянных шаров из 16 штук (d-35 мм) – 210-270 грн.
  • декорированные стеклянные шары и фигурки можно приобрести за 40-200 грн/шт.,
  • верхушки для елки – за 30-280 грн/шт.

Цены на гирлянды колеблются от 100 грн (20 ламп) до 1300 грн (600 ламп), а ветки из искусственной хвои стоят от 280 гривен (1,2 м) до 980 гривен (2,7 м).

Цены на декоративные фигурки (гномы, ангелы, олени и др.) составляют от 100 до 1500 грн/шт.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
