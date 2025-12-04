Цьогоріч витратити на новорічний декор доведеться більше на 15% – мерія

Як повідомили у пресслужбі мерії, порівняно з минулим роком новорічні прикраси в Харкові подорожчали на 5-15%.

Таким чином, середні ціни на декор у Харкові такі:

набір пластикових куль із шести штук (d-80 мм) – 50-90 грн,

набір із 16 пластикових куль (d-25 мм) – 90-150 грн,

набір скляних куль із 16 штук (d-35 мм) – 210-270 грн,

декоровані скляні кулі та фігурки можна придбати за 40-200 грн/шт.,

верхівки для ялинки – за 30-280 грн/шт.

Ціни на гірлянди коливаються від 100 гривень (20 ламп) до 1300 гривень (600 ламп), а гілки зі штучної хвої коштують від 280 гривень (1,2 м) до 980 гривень (2,7 м).

Ціни на декоративні фігурки (гноми, ангели, олені та ін.) становлять від 100 до 1500 грн/шт.