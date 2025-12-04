Цьогоріч витратити на новорічний декор доведеться більше на 15% – мерія
Як повідомили у пресслужбі мерії, порівняно з минулим роком новорічні прикраси в Харкові подорожчали на 5-15%.
Таким чином, середні ціни на декор у Харкові такі:
- набір пластикових куль із шести штук (d-80 мм) – 50-90 грн,
- набір із 16 пластикових куль (d-25 мм) – 90-150 грн,
- набір скляних куль із 16 штук (d-35 мм) – 210-270 грн,
- декоровані скляні кулі та фігурки можна придбати за 40-200 грн/шт.,
- верхівки для ялинки – за 30-280 грн/шт.
Ціни на гірлянди коливаються від 100 гривень (20 ламп) до 1300 гривень (600 ламп), а гілки зі штучної хвої коштують від 280 гривень (1,2 м) до 980 гривень (2,7 м).
Ціни на декоративні фігурки (гноми, ангели, олені та ін.) становлять від 100 до 1500 грн/шт.
Читайте також: «Буде оточення Харкова»: повідомлення від росіян прокоментував Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Цьогоріч витратити на новорічний декор доведеться більше на 15% – мерія», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2025 в 11:35;