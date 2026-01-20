Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)

Гігантські новорічні кулі з алей Центрального парку культури та відпочинку сховають до наступного року.

У Центральному парку Харкова – масштабне прибирання. Комунальники активно вивозять з алей та клумб новорічні інсталяції.

Про це повідомила пресслужба парку.

«Новорічні свята закінчилися. Наші працівники почали розбирати святкові декорації. Сьогодні вивезли ялинку та прикраси з Дитячого парку, зняли великі кулі на центральній клумбі. На черзі – оздоблення Озера та Головного входу», – розповіли у Центральному парку.