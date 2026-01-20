Live

Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)

Суспільство 19:11   20.01.2026
Оксана Якушко
Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)

Гігантські новорічні кулі з алей Центрального парку культури та відпочинку сховають до наступного року.

У Центральному парку Харкова – масштабне прибирання. Комунальники активно вивозять з алей та клумб новорічні інсталяції.
Про це повідомила пресслужба парку.

«Новорічні свята закінчилися. Наші працівники почали розбирати святкові декорації. Сьогодні вивезли ялинку та прикраси з Дитячого парку, зняли великі кулі на центральній клумбі. На черзі – оздоблення Озера та Головного входу», – розповіли у Центральному парку.

Фото: ЦП
Фото: ЦП

Читайте також: «Дзвінки поступають на 1562»: що у Харкові зі світлом, розповів Терехов

Автор: Оксана Якушко
