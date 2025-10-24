Live
Суд ждет сотрудницу морга, которую обвиняют в краже вещей у погибших воинов

Происшествия 11:50   24.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
О том, что будут судить 62-летнюю сотрудницу морга, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

«Прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 62-летней женщины по фактам кражи, совершенной в условиях военного положения, и незаконного завладения предметом, находящимся на теле умершего, из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 185)», – написали в прокуратуре.

На данный момент обвиняемая находится в СИЗО.

Снимала украшения с погибших воинов

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала: правоохранители на Харьковщине установили, что сотрудница морга снимала золотые украшения с тел погибших украинских воинов. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследовать дело начали после обращения жены погибшего защитника, которая, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его кольца. Женщина уверяла, что перед передачей тела в морг украшение должно было быть на месте. В ходе следствия установлено, что к исчезновению обручального кольца причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов, отметили правоохранители. После этого женщина сдавала украденное в ломбард, рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов. Фигурантка призналась, что просто хотела улучшить свое материальное состояние. Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом умершего) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

В 24 тысячи гривен оценили экоинспекторы ущерб природной среде из-за ударов РФ

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что будут судить 62-летнюю сотрудницу морга, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.".