Суд ждет сотрудницу морга, которую обвиняют в краже вещей у погибших воинов
О том, что будут судить 62-летнюю сотрудницу морга, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
«Прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 62-летней женщины по фактам кражи, совершенной в условиях военного положения, и незаконного завладения предметом, находящимся на теле умершего, из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 185)», – написали в прокуратуре.
На данный момент обвиняемая находится в СИЗО.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала: правоохранители на Харьковщине установили, что сотрудница морга снимала золотые украшения с тел погибших украинских воинов. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследовать дело начали после обращения жены погибшего защитника, которая, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его кольца. Женщина уверяла, что перед передачей тела в морг украшение должно было быть на месте. В ходе следствия установлено, что к исчезновению обручального кольца причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов, отметили правоохранители. После этого женщина сдавала украденное в ломбард, рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов. Фигурантка призналась, что просто хотела улучшить свое материальное состояние. Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом умершего) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
Читайте также: В 24 тысячи гривен оценили экоинспекторы ущерб природной среде из-за ударов РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, прокуратура, украла, украшения;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Суд ждет сотрудницу морга, которую обвиняют в краже вещей у погибших воинов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 октября 2025 в 11:50;