Сотрудница морга на Харьковщине обворовывала тела воинов – следствие (фото)

Общество 14:18   26.08.2025
Виктория Яковенко
Сотрудница морга на Харьковщине обворовывала тела воинов – следствие (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители на Харьковщине установили, что сотрудница морга снимала золотые украшения с тел погибших украинских воинов.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследовать дело начали после обращения жены погибшего защитника, которая, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его кольца. Женщина уверяла, что перед передачей тела в морг украшение должно было быть на месте.

«В ходе следствия установлено, что к исчезновению обручального кольца причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов», – отметили правоохранители.

Они установили, что фигурантка похищала мобильные телефоны, цепочки, кольца и т.д. Некоторые кольца даже срезала с пальцев погибших с помощью плоскогубцев.

После этого женщина сдавала украденное в ломбард, рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов. Фигурантка призналась, что просто хотела улучшить свое материальное состояние.

Во время обыска правоохранители изъяли большое количество ювелирных изделий и квитанции из ломбардов.

Следствие продолжается: устанавливаются другие потерпевшие и проверяется причастность других работников морга к преступлениям.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом умершего) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также: Над заключенными издевались в колонии в Харькове: подозревают руководство

Автор: Виктория Яковенко
