Немає попиту на пункти незламності: що з комендантською годиною на Харківщині

Суспільство 09:39   21.01.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
Немає попиту на пункти незламності: що з комендантською годиною на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 21 січня пояснив, чому на Харківщині не зробили послаблень в умовах комендантської години.

Синєгубов безпосередньо пов’язав рішення щодо комендантської години із ситуацією в енергетиці регіону. Він пояснив: підстав для оголошення надзвичайної ситуації в енергосистемі на Харківщині поки немає, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Стосовно комендантської години, наразі змінювати ми її не плануємо. Тому що, в чому ідея її змінити: щоб люди мали змогу цілодобово дістатися до пунктів обігріву, перебувати там, дістатися до пунктів незламності тощо. Наразі попит на пункти незламності та пункти обігріву, на щастя, ми не фіксуємо. Коли тільки ми будемо розуміти, що така потреба чи необхідність є, звичайно що за можливості, за комунікації з нашими військовими, можливо, будемо переглядати терміни дії комендантської години“, – пояснив начальник ХОВА.

Він зазначив, що регіон постійно перебуває під загрозою обстрілів. Ворог б’є майже щодня. Зберігається загроза масованих атак на енергосистему України. Таким чином, ситуація у сфері енергетики може змінюватися.

Читайте також: Через перебої зі світлом у Харкові можуть бути проблеми з роботою метро

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
