Погорел на взятке: чиновника Госпродпотребслужбы будут судить в Харькове

Харьковские правоохранители передали в суд дело 39-летнего сотрудника ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Его подозревают во взяточничестве.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант – главный специалист одного из районных управлений Госпродпотребслужбы в области. В мае 2025 года к нему обратился знакомый, который искал информацию о государственной регистрации производственных мощностей.

«Во время встречи мужчина поинтересовался процедурой для пяти субъектов предпринимательства, интересы которых он представлял», — информируют правоохранители.

По данным следствия, чиновник запросил по 4200 гривен за регистрацию каждого предприятия и отметил, что документы нужно прислать ему. Если эти требования не выполнят, он угрожал отказом в регистрации.

«Во избежание проблем представитель субъектов хозяйствования согласился на незаконные условия. Он направил документы через мессенджеры, а получил реквизиты для перевода денежных средств и оплатил 4200 грн за одного ФЛП», — добавили в прокуратуре.

В сентябре фигурант получил по 4000 грн еще за четырех предпринимателей. Затем он подтвердил принятие в пользу «клиентов» положительных решений, установили правоохранители.

В общем, говорят в прокуратуре, он получил 20200 гривен неправомерной выгоды.

Чиновника подозревают по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ).

Если вину докажут, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: Что обнаружили копы во время проверки авто на Харьковщине