Погорел на взятке: чиновника Госпродпотребслужбы будут судить в Харькове
Харьковские правоохранители передали в суд дело 39-летнего сотрудника ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Его подозревают во взяточничестве.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант – главный специалист одного из районных управлений Госпродпотребслужбы в области. В мае 2025 года к нему обратился знакомый, который искал информацию о государственной регистрации производственных мощностей.
«Во время встречи мужчина поинтересовался процедурой для пяти субъектов предпринимательства, интересы которых он представлял», — информируют правоохранители.
По данным следствия, чиновник запросил по 4200 гривен за регистрацию каждого предприятия и отметил, что документы нужно прислать ему. Если эти требования не выполнят, он угрожал отказом в регистрации.
«Во избежание проблем представитель субъектов хозяйствования согласился на незаконные условия. Он направил документы через мессенджеры, а получил реквизиты для перевода денежных средств и оплатил 4200 грн за одного ФЛП», — добавили в прокуратуре.
В сентябре фигурант получил по 4000 грн еще за четырех предпринимателей. Затем он подтвердил принятие в пользу «клиентов» положительных решений, установили правоохранители.
В общем, говорят в прокуратуре, он получил 20200 гривен неправомерной выгоды.
Чиновника подозревают по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ).
Если вину докажут, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
