Погорів на хабарі: чиновника Держпродспоживслужби судитимуть у Харкові
Харківські правоохоронці передали до суду справу 39-річного співробітника ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. Його підозрюють у хабарництві.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що фігурант – головний спеціаліст одного з районних управлінь Держпродспоживслужби в області. У травні 2025-го року до нього звернувся знайомий, який шукав інформацію про державну реєстрацію виробничих потужностей.
«Під час зустрічі чоловік поцікавився процедурою для п’яти суб’єктів підприємництва, інтереси яких він представляв», – інформують правоохоронці.
Однак, за даними слідства, чиновник запросив по 4200 гривень за реєстрацію кожного підприємства та зазначив, що документи потрібно надіслати йому. Якщо ці вимоги не виконають, він погрожував відмовою у реєстрації.
«Щоб уникнути проблем, представник суб’єктів господарювання погодився на незаконні умови. Він надіслав документи через месенджери, а натомість отримав реквізити для переказу грошових коштів і сплатив 4200 грн за одного ФОП», – додали в прокуратурі.
У вересні фігурант отримав по 4000 грн ще за чотирьох підприємців. Потім він підтвердив прийняття на користь «клієнтів» позитивних рішень, встановили правоохоронці.
Загалом, кажуть у прокуратурі, він отримав 20200 гривень неправомірної вигоди.
Посадовця підозрюють за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).
Якщо провину доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: держпродспоживслужба, новини Харкова, хабар, чиновник;
Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 13:21