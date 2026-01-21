Live

Погорів на хабарі: чиновника Держпродспоживслужби судитимуть у Харкові

Суспільство 13:21   21.01.2026
Вікторія Яковенко
Погорів на хабарі: чиновника Держпродспоживслужби судитимуть у Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці передали до суду справу 39-річного  співробітника ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. Його підозрюють у хабарництві.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що фігурант – головний спеціаліст одного з районних управлінь Держпродспоживслужби в області. У травні 2025-го року до нього звернувся знайомий, який шукав інформацію про державну реєстрацію виробничих потужностей.

«Під час зустрічі чоловік поцікавився процедурою для п’яти суб’єктів підприємництва, інтереси яких він представляв», –  інформують правоохоронці.

Однак, за даними слідства, чиновник запросив по 4200 гривень за реєстрацію кожного підприємства та зазначив, що документи потрібно надіслати йому. Якщо ці вимоги не виконають, він погрожував відмовою у реєстрації.

«Щоб уникнути проблем, представник суб’єктів господарювання погодився на незаконні умови. Він надіслав документи через месенджери, а натомість отримав реквізити для переказу грошових коштів і сплатив 4200 грн за одного ФОП», – додали в прокуратурі.

У вересні фігурант отримав по 4000 грн ще за чотирьох підприємців. Потім він підтвердив прийняття на користь «клієнтів» позитивних рішень, встановили правоохоронці.

Загалом, кажуть у прокуратурі, він отримав 20200 гривень неправомірної вигоди.

Посадовця підозрюють за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Якщо провину доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також: Що виявили копи під час перевірки авто на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов
21.01.2026, 13:58
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
21.01.2026, 10:08
Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото, відео)
Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото, відео)
21.01.2026, 12:07
Ілюмінація в Харкові та області: чи стане її менше, відповів Синєгубов
Ілюмінація в Харкові та області: чи стане її менше, відповів Синєгубов
21.01.2026, 11:47
Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)
Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)
20.01.2026, 19:11
Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)
Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)
21.01.2026, 12:21

Новини за темою:

17.12.2025
Скажений кіт покусав дітей: вони в лікарні, тварину вбив сусід
14.10.2025
Чиновника Держпродспоживслужби затримали в Харкові: що йому інкримінують
17.09.2025
Скажений собака напав на власницю: на Харківщині ввели карантин
12.09.2025
Скажене кошеня покусало дівчину на Харківщині – ввели карантин
11.09.2025
Померло теля: на Харківщині випадок сказу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Погорів на хабарі: чиновника Держпродспоживслужби судитимуть у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 13:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці передали до суду справу 39-річного  співробітника ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. Його підозрюють у хабарництві.".