Що з’явиться на місці вигорілих бору та лісосмуги у Харкові: подробиці

Зелені зони створять там, де від пожеж загинули дерева на Салтівці та у Новобаварському районі, повідомляє Харківська міськрада.

Мер Харкова Ігор Терехов обговорит з головою Державного агентства лісових ресурсів України Вікторем Смалем проблему зелених насаджень Харкова.

Терехов розповів про вигорілий внаслідок пожежі сосновий бір біля ТРЦ «Караван», де створять нову рекреаційну зону.

«Зараз ми розробляємо проєкт, як знову створити там зелену зону. Подібна ситуація склалася і в Новобаварському районі, де загинуло багато дерев у лісосмузі. Загалом торік у Харкові загинуло близько 2,5 тис. дерев. І нам дуже важливо все це компенсувати, адже це легені міста», – зазначив мер.