Що з’явиться на місці вигорілих бору та лісосмуги у Харкові: подробиці
Зелені зони створять там, де від пожеж загинули дерева на Салтівці та у Новобаварському районі, повідомляє Харківська міськрада.
Мер Харкова Ігор Терехов обговорит з головою Державного агентства лісових ресурсів України Вікторем Смалем проблему зелених насаджень Харкова.
Терехов розповів про вигорілий внаслідок пожежі сосновий бір біля ТРЦ «Караван», де створять нову рекреаційну зону.
«Зараз ми розробляємо проєкт, як знову створити там зелену зону. Подібна ситуація склалася і в Новобаварському районі, де загинуло багато дерев у лісосмузі. Загалом торік у Харкові загинуло близько 2,5 тис. дерев. І нам дуже важливо все це компенсувати, адже це легені міста», – зазначив мер.
Читайте також: Харків без світла, з парків прибирають дух Різдва – підсумки 21 січня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, дерева, лесополоса, сосновый бор, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що з’явиться на місці вигорілих бору та лісосмуги у Харкові: подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 17:46;