Live

Що з’явиться на місці вигорілих бору та лісосмуги у Харкові: подробиці

Суспільство 17:46   22.01.2026
Оксана Якушко
Що з’явиться на місці вигорілих бору та лісосмуги у Харкові: подробиці

Зелені зони створять там, де від пожеж загинули дерева на Салтівці та у Новобаварському районі, повідомляє Харківська міськрада.

Мер Харкова Ігор Терехов обговорит з головою Державного агентства лісових ресурсів України Вікторем Смалем проблему зелених насаджень Харкова.

Терехов розповів про вигорілий внаслідок пожежі сосновий бір біля ТРЦ «Караван», де створять нову рекреаційну зону.

«Зараз ми розробляємо проєкт, як знову створити там зелену зону. Подібна ситуація склалася і в Новобаварському районі, де загинуло багато дерев у лісосмузі. Загалом торік у Харкові загинуло близько 2,5 тис. дерев. І нам дуже важливо все це компенсувати, адже це легені міста», – зазначив мер.

Читайте також: Харків без світла, з парків прибирають дух Різдва – підсумки 21 січня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Жорстоке вбивство у Харкові: чоловіка підозрюють у розчленуванні сусідки
Жорстоке вбивство у Харкові: чоловіка підозрюють у розчленуванні сусідки
22.01.2026, 18:08
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)
Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)
22.01.2026, 15:10
Мільйонні збитки: на Харківщині викрили нові схеми на «єВідновленні»
Мільйонні збитки: на Харківщині викрили нові схеми на «єВідновленні»
22.01.2026, 16:07
Де сьогодні наступав ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні наступав ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
22.01.2026, 16:43
На Харківщині піймали п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо
На Харківщині піймали п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо
22.01.2026, 14:49

Новини за темою:

21.01.2026
Чому вимикають світло не за планом у Харкові, пояснив Терехов
21.01.2026
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов
20.01.2026
Нову підземну школу відкрили в Харкові: скільки дітей там навчатимуться 📷
20.01.2026
«Дзвінки поступають на 1562»: що у Харкові зі світлом, розповів Терехов
19.01.2026
Харків атакували КАБи: загинула жінка, є постраждалі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Що з’явиться на місці вигорілих бору та лісосмуги у Харкові: подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 17:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зелені зони створять там, де від пожеж загинули дерева на Салтівці та у Новобаварському районі, повідомляє Харківська міськрада.".